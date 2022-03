Nice: Dante exprime toute son admiration pour le travail "remarquable" de Galtier

Lors d’une interview qu’il accordait à BFM Nice Côte d’Azur, Dante a longuement évoqué en des termes très élogieux son entraîneur à l’OGC Nice, le Français Christophe Galtier.

Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013 et champion de France la saison dernière, Christophe Galtier pourrait entrer dans l’histoire s’il remporte aussi la Coupe de France cette année, confirmant ainsi qu’il est bien le meilleur entraîneur français de club de la décennie. "C’est un grand monsieur, il faut le dire. Je n’ai pas besoin de le crier sur tous les toits, c’est lui qui l’a prouvé", a déclaré Dante lors d’un entretien accordé lundi à BFM Nice Côte d’Azur.

"Ce qu’il a fait à Saint-Etienne, puis à Lille, et maintenant avec nous, à Nice, c’est remarquable", admire le Brésilien. Lors de sa première expérience en tant qu’entraîneur numéro 1, Galtier avait permis à Saint-Etienne de mettre fin à une disette de 32 ans sans trophée en remportant la Coupe de la Ligue en 2013. Huit ans après, lors de la saison 2020-2021, il a mené les Dogues vers le titre de champion de France. Parti ensuite à Nice dans la foulée, le technicien français a replacé les Aiglons en haut de l’affiche.

Dante: "Son système n'est pas très défensif"

Recruté pour son exigence et son souci du détail, Galtier se distingue aussi par sa gestion humaine, selon Dante: "Et j’en ai connu, des grands entraîneurs." "Le contrôle qu’il a par rapport à son modèle de jeu. Il sait ce qu’il veut, quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, le tout en l’espace d’une seconde. C’est quand même assez remarquable, appuie le défenseur central. C’est quelqu’un avec qui tu auras plaisir de travailler pendant trois, quatre ou cinq ans. Il y a des entraîneurs, tu travailles avec eux deux ans, et il faut que ça s’arrête. Mais lui, tu sens que tu peux vivre longtemps à ses côtés."

Sous les ordres de Christophe Galtier, l’OGC Nice a changé de style de jeu, adoptant une approche plus pragmatique. Meilleure défense de Ligue 1, Lille excelle dans le jeu de transition. Mais ne dites surtout pas à Dante que son entraîneur est défensif. "Ce n’est pas un entraîneur qui est défensif, estime-t-il. Son système de jeu marche parce qu’il y a transmission d’une force mentale vers son équipe. Ce n’est pas pareil. Tout le monde est concerné. Il a cette grande qualité de faire s’apercevoir aux attaquants combien ils sont importants pour le travail défensif. Son système n’est pas très défensif, mais toute l’équipe a compris qu’elle devait défendre, ce n’est pas pareil."