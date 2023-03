Nice: Digard fixe un objectif avant Nantes

Invaincu depuis son arrivée comme entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard espère que son équipe va s’approcher des places européennes lors d’un déplacement à Nantes, dimanche (15h), lors de la 27e journée de Ligue 1.

Nice a le vent dans le dos. Depuis que Didier Digard est aux commandes, le Gym ne connait plus le goût de la défaite. Sous les ordres de l’ancien Parisien, les Aiglons restent sur une impressionnante série d’invincibilité de dix matchs toutes compétitions confondues. De quoi nourrir quelques ambitions d’autant que Lille, 6e et tenu en échec par Lyon (3-3) vendredi, a perdu deux points.

Juste derrière, à quatre longueurs, Nice a donc un gros coup à jouer dimanche en cas de succès sur la pelouse du FC Nantes : "Il faut que ce soit un objectif pour revenir à un point du sixième", a prévenu Didier Digard samedi en conférence de presse.

"On n’a pas envie que ça s’arrête"

Relativement prudent depuis sa prise de fonctions en début d'année, l’entraîneur niçois regarde désormais devant : "Notre marge d’erreur est vraiment infime. Quand on revient d’aussi loin, c’est dur. Mais si on a réussi à gratter à des points sur les premiers, c’est qu’on a réalisé de très belles choses. On n’a pas envie que ça s’arrête. Avoir en ligne de mire le 6e en cas de victoire, cela doit faire partie de notre objectif de dimanche." Coup d'envoi de Nantes-Nice, dimanche à 15h au stade de la Beaujoire.