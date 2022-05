Nice: Estrosi veut identifier et sanctionner rapidement les auteurs du chant sur Sala

Christian Estrosi, maire de Nice, a réagi avec indignation au chant choquant sur Emiliano Sala entonné par des supporters niçois, mercredi face à Saint-Etienne (4-2). Il réclame des mesures fortes et rapides.

L’affaire du chant sur Emiliano Sala prend une tournure politique. Christian Estrosi, maire de Nice, a publié un message sur son compte Twitter, ce jeudi, en dénonçant les agissements de certains membres de la tribune Populaire Sud qui ont détourné des paroles habituellement reprises par les supporters nantais à la gloire de l’attaquant argentin, disparu tragiquement dans l’accident de son avion qui le transportait à Cardiff en janvier 2019.

Christian Estrosi - qui a quitté le parti des Républicains en 2021 pour rejoindre ‘Horizons’ celui d’Edouard Philippe - a appelé à identifier très rapidement les auteurs en réclamant des sanctions rapides à leur égard. "Suite au chant abject entendu hier pendant le match de l'OGC Nice, je demande que soient identifiés ceux qui en sont à l'origine et qu'on instruise cela avec la plus grande fermeté, a-t-il écrit. Ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes pour être dignes de supporter notre club."

Maracineanu salue la réaction de Nice

Mercredi soir, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports jusqu’à la formation du nouveau gouvernement attendu en fin de semaine, avait salué la réaction du Gym. "Bravo et merci pour cette réaction OGC Nice, avait-elle réagi sur Twitter. Respect pour la mémoire d’Emiliano Sala."

Le Gym a publié un communiqué à l’issue de la rencontre pour "condamner avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera". "Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters, avait assuré le club. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala."

Au cours de son passage au ministère (2018-2022), Maracineanu, ancienne médaillée olympique de natation, avait dénoncé à plusieurs reprises les dérapages des supporters dans les tribunes de football. Elle s’était notamment déclarée "indignée" par des banderoles à caractère insultant et homophobe lors d’un match entre le PSG et l’OM (0-1) en septembre 2020.