Nice: Evann Guessand courtisé par la sélection ivoirienne

Le jeune attaquant des Aiglons Evann Guessand, pas encore appelé en équipe de France Espoirs, pourrait faire le choix de la sélection de la Côte d'Ivoire. Des démarches ont déjà été entamées de la part du pays africain.

Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis le début de la saison (15 apparitions) avec l'OGC Nice, Evann Guessand ne laisse pas insensible. Heureusement, le club azuréen a eu la bonne idée de prolonger son jeune protégé en début d'année, et cela jusqu'en 2024. Un bon moyen de réfréner les ardeurs des intéressés.

Guessand sur les traces de Haller?

En revanche, si les Aiglons ont su avoir un coup d'avance pour garder leur joueur de 20 ans, ce n'est - pour l'instant - pas le cas de l'équipe de France espoirs. International U16 (quatre sélections), U17 (deux sélections) et U18 (deux sélections), Guessand n'a toujours pas été appelé par Sylvain Ripoll pour venir renforcer les Bleuets. De quoi rendre impatient le grand avant-centre d'1,87m, d'autant qu'une autre nation s'intéresse de près à son cas.

La Côte d'Ivoire a d'ores et déjà entamé des démarches pour le convaincre à franchir le pas. Une opportunité qui n'est pas sans rappeler celle saisie par le meilleur buteur de la Ligue des champions (11 buts en sept matchs) avec l'Ajax d'Amsterdam, Sébastien Haller, qui a disputé la dernière Coupe d'Afrique des nations avec la sélection dirigée par Patrice Beaumelle.

Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps défieront les Elephants le 25 mars prochain en amical au stade Vélodrome, à Marseille.