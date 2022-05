Nice: Galtier "croise les doigts" pour que Mbappé prolonge au PSG

Interrogé par la chaîne l'Equipe ce dimanche à l'occasion des trophées UNFP, l'entraîneur de Nice Christophe Galtier a souhaité lui aussi que Kylian Mbappé prolonge au PSG alors que l'annonce du choix de l'international français devrait intervenir ces prochains jours.

Christophe Galtier reconnaît être "un peu fan" de Kylian Mbappé. L'entraîneur de l'OGC Nice espère en tout cas pouvoir retrouver la saison prochaine l'attaquant en Ligue 1, avec le maillot du PSG. En marge des trophées UNFP ce dimanche, le technicien s'est positionné sur l'avenir de l'international français.

"Quand on joue contre lui, c'est toujours difficile mais c'est un réel plaisir"

"Je croise les doigts pour Mbappé. On a besoin de lui en Ligue 1. Sa présence au PSG peut permettre à Paris de gagner la Ligue des Champions et lui de gagner le plus beau des trophées, a lancé Galtier, interrogé par la chaîne l'Equipe. Mbappé est courtisé par les plus grands clubs du monde. J'espère qu'il sera encore avec nous la saison prochaine. Cela serait bien pour la Ligue 1, pour le PSG et très bien pour le football français."

Avec 25 buts et 19 passes décisives cette saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a continué sa progression, pour être élu à nouveau joueur de l'année par l'UNFP. Déjà couronné en 2019 et 2021, en sachant que le prix n'a pas été décerné en 2020, le joueur de 23 ans est l'attraction du championnat. "Quand on joue contre lui, c'est toujours difficile mais c'est un réel plaisir aussi de le voir jouer. Quand il marque contre nous, on est déçu, mais pas plus. je suis un peu fan, c'est vrai", a reconnu Galtier à propos du champion du monde 2018.

De son côté, Kylian Mbappé a annoncé ce dimanche que son choix était "quasiment fait". Arrivé au PSG à l'été 2017, l'ancien joueur monégasque doit trancher entre une prolongation de contrat et un départ libre cet été, qui pourrait l'amener au Real Madrid. Mbappé annoncera sa décision avant le prochain rassemblement avec l'équipe de France, qui aura lieu le 28 mai prochain.