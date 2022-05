Comment la presse espagnole réagit aux propos de Mbappé

Lors de la 30e cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a annoncé que son choix était "quasiment fait" pour la saison prochaine. La presse espagnole a évidemment évoqué l'avenir du champion du monde français et reste optimiste quant à sa venue au Real Madrid.

Sa prise de parole était attendue, mais Kylian Mbappé laisse encore planer le doute sur son avenir. Désigné meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième année consécutive, le champion du monde a indiqué que son choix "était quasiment fait". Sans dévoiler le choix en question. Une incertitude qui laisse en émoi le PSG et le Real Madrid, en attente de la décision finale, qui devrait avoir lieu avant le rassemblement de l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des nations, le 28 mai prochain.

En Espagne, on assure que son choix sera le Real

La presse espagnole n'est évidemment pas passée à côté de la phrase lâchée par Mbappé. Marca cite l'international français sur sa Une du jour, et assure que le Real reste "confiant et calme", assurant que l'avenir du joueur chez les Merengue "ne fait aucun doute". Le ton est le même du côté de la Cadena Ser. Le journaliste Lluis Flaquer confie que si Mbappé "ne fait aucun geste", c'est un "signal pour le Real Madrid." Chez As, on s'inquiète tout de même d'une offre de dernière minute en provenance de Liverpool. Andrés Onrubia ajoute que le PSG est "nerveux" à l'approche du dernier match de championnat, samedi contre Metz au Parc des Princes.

Une rencontre qui pourrait être la dernière du natif de Bondy sous le maillot du club de la capitale. "Il annoncera sa décision avant le 28 mai. Il pourra le faire samedi lors de son dernier match avec le PSG. Je pense qu'il sera là car il pourra dire au revoir aux supporters et donner un discours", ajoute le journaliste espagnol.

En attendant l'annonce de sa décision, l'ancien Monégasque est fier d'avoir été honoré par ses pairs, pour sa potentielle dernière saison dans le championnat de France. "C'est toujours un plaisir immense d'être ici. Toujours un honneur, c'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois d'affilée, c'est incroyable", a glissé Mbappé.