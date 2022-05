PSG: L’appel de DJ Snake pour que Mbappé reste

Supporter du PSG et proche de plusieurs joueurs du club parisien, DJ Snake souhaite que Kylian Mbappé reste en Ligue 1 la saison prochaine. L'artiste, qui effectuera un concert au Parc des Princes le 11 juin, espère que le joueur de 23 ans enverra un message aux Français.

Encore quelques jours de patience avant de connaître le choix de Kylian Mbappé. En marge des trophées UNFP ce dimanche, où il a été élu meilleur joueur, l'attaquant de 23 ans a signifié qu'il annoncerait sa future destination avant le 28 mai prochain, date du prochain rassemblement de l'équipe de France.

"Mon choix est quasiment fait, oui", a confié Mbappé devant les acteurs du championnat français, avant de donner une échéance en zone mixte. En l'état, le choix se résume à deux clubs, entre une prolongation au PSG et un départ libre au Real Madrid, l'équipe qui le faisait rêver enfant.

"Il représente beaucoup de choses pour cette jeunesse française"

En promotion ce dimanche soir à France 2 lors de l'émission 20h30, le dimanche, DJ Snake a eu l'occasion d'exprimer son souhait concernant Kylian Mbappé. Celui qui effectuera un concert le 11 juin prochain au Parc des Princes devant 60 000 personnes est un fan du PSG et un proche de l'international français mais aussi de plusieurs joueurs du club.

"Il est chez lui, c'est le nouveau patron de l'équipe de France et du PSG. Il représente beaucoup de choses pour cette jeunesse française, a estimé DJ Snake. Je trouve que de garder nos meilleurs talents, chez nous, en France, dans notre championnat, c'est un gros message qu'on envoie, fort, à la France et à l'étranger. de dire 'voilà, on n'est pas forcément obligé de s'expatrier en tant que Français pour réussir'. Il faut absolument garder ce joyau à la maison."

Pour Kylian Mbappé, il aura encore un match à effectuer cette saison avec le PSG, ce samedi lors de la réception de Metz pour l'ultime journée de Ligue 1. Avant de rejoindre les Bleus et d'annoncer son choix, l'international aura l'occasion d'améliorer son bilan en championnat, qui affiche 25 buts et 19 passes décisives.