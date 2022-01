Nice: Galtier dément un coup de bluff avec les joueurs positifs au Covid

Christophe Galtier s’est défendu ce dimanche en conférence de presse d’avoir voulu tromper son monde avec les cas Covid au sein de son groupe. Annoncée au complet la veille du match face à Brest, remporté 3-0, l’équipe de Nice s’est retrouvée amputée de trois joueurs juste avant le coup d’envoi.

Le regard fuyant, quelque peu embarrassé par la question qui lui était posée, Christophe Galtier n’a pas assumé son supposé coup de bluff ce dimanche, en conférence de presse. Après avoir annoncé des cas positifs vendredi, puis un groupe au complet samedi, le technicien français s’est finalement débrouillé sans Melvin Bard, Calvin Stengs et sa recrue hivernale, Jordan Amavi, au coup d’envoi du match de la 20e journée, face à Brest (victoire 3-0). Les trois joueurs en question sont positifs au Covid-19, annonçait l’Equipe, ce que l’entraîneur a confirmé. Sans admettre avoir voulu brouiller les pistes.

"Ce qui est très difficile, c’est qu’en cours de semaine vous avez des positifs qui deviennent négatifs, et vice versa, donc jusqu’au dernier moment vous espérez toujours récupérer des joueurs, s’est défendu Christophe Galtier. Flavius Daniliuc a joué latéral gauche. On en a deux, dont un qui a été testé positif, puis négatif, et enfin positif hier, dans l’après-midi. Jordan (Amavi), qui est arrivé de Marseille en étant négatif, s'est retrouvé positif. On doit se plier aux règles, et croiser les doigts, en mettant le plus de restrictions possibles, au club, dans un vestiaire, au quotidien."

"L'expulsion de Schneiderlin est sévère"

Malgré l’absence de plusieurs titulaires partis à la CAN ou positifs au Covid-19, les Niçois ont fait preuve de solidarité et de réalisme face à Brest, après l’expulsion de Morgan Schneiderlin dès la 20e minute de jeu. La décision de Stéphanie Frappart a donné des sueurs froides aux hommes de Christophe Galtier, réduit à dix pendant 70 minutes.

"Je trouve que l’expulsion est sévère, a estimé Galtier, sans intention de polémiquer. Nous avons l’avantage d’avoir les images rapidement, le VAR aussi. C’est une décision qui a été prise, il faut la respecter. Je vous aurais dit la même chose si nous avions perdu. Il n’a pas l’intention de faire mal, il a les deux pieds au sol, c’est un genou qui vient au contact d’une jambe. Je retiens surtout l’état d’esprit du groupe qui a voulu bien faire les choses ensemble."