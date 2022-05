Nice: Galtier veut des garanties d'Ineos pour envisager l'avenir

Agacé et frustré après la finale de Coupe de France perdue face à Nantes samedi soir (1-0), Christophe Galtier a fait comprendre qu'il ne serait plus l'entraîneur de Nice la saison prochaine aux mêmes conditions que celles qui lui sont proposées cette année. Le technicien aimerait s'entretenir directement avec le propriétaire Jim Ratcliffe pour voir - ou non - plus loin.

Comme évoqué dimanche, l'entraineur champion de France en titre estime qu'il n'a pas aujourd'hui un effectif à la hauteur des ambitions affichées par le propriétaire Ineos. Le jeune Bilal Brahimi a par exemple été recruté au lieu d'un renfort d'expérience souhaité. Melvin Bard n'était pas non plus voulu par Christophe Galtier.

Il veut s'entretenir directement avec Jim Ratcliffe

Pour ces raisons, le technicien aimerait s'entretenir directement avec Jim Ratcliffe, le patron de la firme britannique, géographiquement proche car ce dernier réside en partie à Monaco. Galtier veut des garanties, notamment sur le fait qu'Ineos est prêt à s'investir sérieusement dans le club, suffisamment pour que Nice vise à l'avenir les places qualificatives en Ligue des Champions. Soit le projet pour lequel il est venu sur la Côte d'Azur l'été dernier...

Le responsable du recrutement Julien Fournier est ainsi visé. Les hommes qu'il avait mis en place à Lausanne, autre club de la galaxie Ineos et relégué en deuxième division suisse, à savoir l'entraîneur Alain Casanova et le directeur sportif Souleymane Cissé, ont été démis de leurs fonctions et le titre de directeur du football Ineos que Julien Fournier occupait jusqu'alors ne tient plus vraiment, étant donné qu'il ne s'occupe désormais que de Nice.

Le club, de son côté, affirme pourtant qu'il n'est pas fragilisé et que tout le monde est concentré sur les trois prochaines rencontres de championnat, importantes dans l'optique d'une qualification européenne après avoir manqué cette occasion par la voie de la Coupe de France. Jean-Pierre Rivère avait affirmé que c'était le principal objectif de l'OGC Nice, histoire de vivre une dernière fois des moments intenses avant de se mettre en retrait de son rôle de président.