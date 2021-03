Nice: Hicham Boudaoui absent deux mois

Sorti sur blessure lors de la victoire face à Nîmes (2-1) mercredi, Hicham Boudaoui (21 ans) souffre d’une lésion au ménisque et devrait être indisponible environ deux mois.

Un souci de plus pour Adrian Ursea. Déjà privé de Dante et de Jeff Reine-Adélaïde pour plusieurs mois, l’entraîneur niçois va devoir faire sans Hicham Boudaoui. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le club azuréen a en effet indiqué que les "examens médicaux" avaient révélé une "lésion du ménisque" et que le jeune milieu de terrain serait "éloigné des terrains au minimum deux mois".

Déjà touché au genou en début de saison et absent pendant deux mois entre août et octobre, l’international algérien va donc manquer le derby contre Monaco en Coupe de France (8 mars), ainsi que les matchs contre Marseille (19 mars) et Montpellier (25 avril), décisifs pour tenter d’accrocher une place européenne.

Hicham Boudaoui est l’un des hommes clés de l’OGC Nice cette saison. Malgré ses blessures, il est le septième joueur le plus utilisé en championnat cette saison (1327 minutes) et a marqué un but et délivré deux passes décisives. Elu joueur du mois de février par les supporters niçois, il avait également été adoubé par son entraîneur après la victoire face à Rennes (2-1). Ce dernier l’avait qualifié de "monstrueux".