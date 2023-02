Nice: "J’avais besoin de ce reset", Ramsey explique sa coupure après la Coupe du monde

A deux jours du derby face à l’AS Monaco, le milieu de terrain de l’OGC Nice Aaron Ramsey, 32 ans, est revenu sur la Coupe du monde qu’il a disputé avec le pays de Galles et surtout sur les raisons de son retour tardif chez les Aiglons après le Mondial.

Un mois loin des terrains. Et loin du football. Si Aaron Ramsey est devenu l’un des joueurs cadres de Didier Digard à l’OGC Nice depuis plusieurs semaines, sa coupure post-Coupe du monde y est sans doute pour quelque chose. Déçu par l’élimination du pays de Galles dès le premier tour au Qatar, l’ancien joueur de la Juve n’est réapparu à l’entraînement que le 4 janvier. Lucien Favre, alors en poste, était resté évasif sur cette mystérieuse absence, évoquant une grosse déception, ce que l’intéressé a confirmé ce vendredi en conférence de presse : "Quand tu te qualifies pour une Coupe du monde, tu veux montrer pourquoi tu mérites d'y être et on ne l'a pas fait, a déclaré Aaron Ramsey à deux jours du derby contre Monaco. On a fait un super travail pour y aller, on peut être fier de ce qu'on a fait comme équipe."

"C’était important de me ressourcer en famille"

A propos de sa coupure, le Gallois s’est aussi expliqué plus en détail : "C’était important pour moi de me ressourcer en famille après le Mondial. Le club a été super, j'étais en contact permanent avec eux, notamment avec Dave Brailsford (directeur d’Ineos Sports, propriétaire de l’OGC Nice). J’avais besoin de ce "reset". Ça m'a permis de revenir en meilleure forme mentalement et physiquement."

Les éloges de Digard

Pour le plus grand bonheur de Didier Digard qui a fait du Gallois de 32 ans l’un de ses titulaires dans l’entrejeu : "C’est un joueur très intelligent, il a un QI football vraiment très élevé, a confié le successeur de Lucien Favre. Il comprend les choses. Il analyse vite. Il fait partie des joueurs sur lesquels je m’appuie. Il a une carrière très remplie. Il a connu des grands clubs. Aujourd’hui, il est épanoui, il a trouvé un certain équilibre. C’est un vrai atout et on est très heureux de l’avoir parmi nous", conclut le coach des Aiglons.