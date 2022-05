Ligue 1 en direct: toutes les infos

Bienvenue dans notre live pour suivre les actualités de la Ligue 1. Huit matchs de la 36e journée se sont déroulés ce week-end. En haut de classement, l'OM, Monaco et Strasbourg se sont imposés. En bas de tableau, Metz a créé la surprise en battant Lyon (3-2) pour laisser la place de lanterne rouge à Bordeaux, balayé à Angers (4-1). Les Girondins sont derniers et ne peuvent plus se sauver directement. Ils peuvent au mieux passer par les barrages.

En raison de la programmation de la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes (0-1), samedi, les deux dernières rencontres de la journée auront lieu, mercredi: Nice-Saint-Etienne (19h) et Nantes-Rennes (21h).