Nice: "Les joueurs ne sont pas surhumains", Digard défend son groupe après la défaite à Clermont

L'entraîneur de l'OGC Nice Didiger Digard a souhaité mettre en valeur le contenu du match réalisé par ses joueurs à Clermont (1-2). "Je trouve qu'on est aveuglé par le résultat", a-t-il estimé. Eliminé cette semaine en Ligue Europa Conférence, Nice vient d'enchaîner trois défaites consécutives en Ligue 1.

Trois jours après avoir échoué en, quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, contre Bâle, l’OGC Nice a vécu une nouvelle désillusion contre Clermont (1-2). Doublé au classement du championnat de France par le club auvergnat, le Gym n’a plus goûté à la victoire en Ligue 1 depuis sa victoire à Monaco le 26 février dernier. Inquiétant ? "C'est très dur de dire que le ressort est cassé pour une équipe qui a frappé 15 fois au but, trois jours après un match européen, se défend l’entraîneur Didier Digard. Dire qu'on n'a plus la réussite, oui. Mais quand on a montré autant de choses, je trouve qu'on est aveuglé par le résultat."

Digard: "Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs"

Accroché à la pause, Nice n’est pas montré suffisamment incisif en seconde période pour prendre les devants après un premier acte dominé par Clermont. Auteur de l’égalisation (41e) avant la mi-temps, Gaëtan Laborde est tombé sur un gardien adverse vigilant (70e) au retour des vestiaires. Plus solide, Clermont a porté l’estocade en fin de match (83e). "On prend ce but si tard... Les joueurs ne sont pas des surhumains, a estimé Didier Digard. Je trouve dommage pour eux qu'ils ne soient pas récompensés. Je n'ai pas grand-chose à leur reprocher, à part la réussite, qui est importante dans le sport de haut niveau. Ce sont des détails à régler."

Il y a deux mois, Nice visait encore la cinquième place du championnat, synonyme de Coupe d’Europe. Onze points séparent désormais les Aiglons de cet objectif. "Je sens les joueurs très touchés mais très unis, veut croire Didier Digard. Le pire, c'est de vouloir tout changer. Il n'y a rien de pire que de paniquer quand ça ne va pas. Il faut se remettre en question mais garder la ligne directrice. (...) On va continuer à travailler, même si ne plus avoir de coupe d'Europe enlève de la saveur. Mais on a besoin à tout prix de bien finir pour bien préparer la saison prochaine."