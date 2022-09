Le derby azuréen vient conclure la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir. Une rencontre de haut niveau entre deux clubs qualifiés en Coupe d’Europe cette saison. Nice - Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Nice a connu sa première victoire en Ligue 1 Uber Eats de la saison durant la cinquième journée en milieu de semaine. Après avoir enchaîné quatre matchs consécutifs sans succès (deux nuls, deux défaites), Nice est allé s’imposer 1-2 à Lille mercredi après avoir été mené 1-0. Un bol d’air bienvenu qui pourrait lancer la saison de l’OGCN.

Avant d’entamer cette sixième journée du championnat de France de football, Nice pointait au quinzième rang du classement général. Quinzième, soit une place de mieux que Monaco qui compte le même bilan sportif. Mais le premier et seul succès de Monaco est arrivé beaucoup plus tôt dans la saison puisqu’il s’agit d’une victoire à Strasbourg lors de la première journée de L1. Il faut dire que Monaco n’a pas eu un calendrier facile avec des rencontres face au PSG, Rennes et Lens notamment. Nice - Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le match entre Nice et Monaco est à suivre en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon. Nice - Monaco est à voir en streaming sur la chaîne Le Pass Ligue 1 ce dimanche 4 septembre à 20 heures 45. Pour regarder la rencontre en direct à 20 heures 45, il faut dans un premier temps vous abonner à Amazon Prime. Une offre d’essai gratuit de 30 jours sans engagement est disponible pour les nouveaux abonnés, puis l’abonnement coûte 6,99 euros par mois. Amazon Prime vous offre des avantages comme la livraison express gratuite et illimitée ainsi que l’accès à des plateformes comme Prime Music et Prime Video. Dans un deuxième temps, depuis Prime Video, il faut opter pour l’adhésion au Pass Ligue 1. Le Pass Ligue 1 mensuel est à 12,99 euros par mois ou 99 euros pour une année complète. Vous pouvez tester la chaîne Le Pass Ligue 1 gratuitement durant 7 jours. Cette chaîne vous permet de suivre 80% des matchs de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée de championnat.

