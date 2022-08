Nice - OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Aux côtés de PSG – Monaco, c’est l’autre affiche de cette quatrième journée. Nice accueille Marseille dans son stade de l’Allianz Riviera. Découvrons ensemble comment suivre cette rencontre en direct !

L’an dernier, le duel entre Nice et l’OM avait été entaché par des incidents en tribune et le jet de projectiles sur Dimitri Payet. Pour ce cru 2022 / 2023, les téléspectateurs espèrent tous que le jeu reprendra le dessus. Si l’OM continue dans la lignée de sa saison 2021 / 2022, la mise en marche est plus difficile pour l’OGC Nice. Après 3 matchs disputés, le club azuréen pointe à la seizième place du classement avec deux points pris et un bilan de deux matchs nuls pour une défaite.

Regardez Nice - OM Profitez de l'offre Prime Video L'offre Prime Video est à prix réduit et elle vous permet de voir le match Nice - OM ! J'en profite

Une défaite lors de la dernière journée face à Clermont. Pour Marseille, le début de saison est plus séduisant. Les Phocéens s’affichent à la troisième place du championnat avec 7 points pris sur 9 possibles. L’OM entend surfer sur sa bonne dynamique pour aller arracher les 3 points en terres niçoises. Pour cela, le club olympien pourrait à nouveau compter sur la présence du chilien Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque.

Regardez le match Nice - OM ce weekend !

Ce match entre Nice et l’OM est à suivre ce dimanche dès 15 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo, à l’occasion du multiplex Ligue 1 et ses 4 rencontres. Si vous souhaitez suivre cette rencontre, il est nécessaire de s’abonner au Pass Ligue 1. Le Pass Ligue 1 permet à chaque abonné de suivre, à chaque journée, 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT en direct. Il est proposé au prix de 12,99 euros par mois, sans engagement de durée. Pour payer moins cher, il est possible de régler son pass pour l’intégralité de la saison. En ce moment, cet abonnement est proposé avec une remise de 10 euros, qui permet d’acheter le Pass pour toute la saison au prix de 89 euros. Attention, cette promotion n’est valide que jusqu’à dimanche prochain. A noter que la souscription au Pass Ligue 1 est exclusivement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Profitez de l’offre Prime Video pour voir le match

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.