Nice-OM: Cuisance forfait, Pelé absent du groupe, un petit nouveau en défense

L'OM se déplace à Nice ce samedi, pour la 30e journée de Ligue 1 (17h). Assez en vue depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Michaël Cuisance est forfait. A noter un petit nouveau dans le groupe, avec l'apparition d'Aaron Kamardin.

Buteur contre Rennes puis Brest, Michaël Cuisance ne fera pas la passe de trois. Le milieu de terrain est forfait pour le déplacement de l'OM à Nice samedi (17h), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Le joueur prêté par le Bayern souffre d'une entorse de la cheville, contractée en toute fin d'entraînement. Coup dur de dernière minute. l a dû déclarer forfait et n’a pas pris le bus pour Nice avec le groupe.

Un regain de forme avec Sampaoli

"J’étais en manque de confiance, ça s’est vu, mais je n’ai jamais douté de mes qualités, se réjouissait pourtant Cuisance en conférence de presse jeudi. Je sais ce que je peux amener, il me fallait de la confiance. C’est de bon augure. (…) Ce n’est jamais facile à vivre. J’ai la chance d’être bien entouré, je me suis acharné au travail, à l’entraînement."

Pressenti comme possible titulaire

Jorge Sampaoli et le joueur sont très contrariés, car le joueur de 21 ans était pressenti comme un possible titulaire. L’entorse ne serait pas trop grave et Michaël Cuisance profitera notamment de la trêve internationale pour se soigner.

C'est une vraie tuile pour les Phocéens, qui voient ce secteur de jeu réduit à quatre joueurs de métier... même si Florian Thauvin pourrait de nouveau se positionner plus bas, façon milieu relayeur. Boubacar Kamara est suspendu pour la rencontre, Valentin Rongier souffre du tendon d'Achille. Quant à Jordan Amavi, il est touché à la cuisse.

Par ailleurs, une nouveauté à souligner en défense, avec la première apparition dans le groupe professionnel d'Aaron Kamardin. En l'absence de Yohan Pelé, deux jeunes figurent dans les rangs des gardiens: Simon Ngapandouetnbu et Fabio Vanni.