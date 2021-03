OM: prêté par le Bayern, Cuisance veut rester à l’OM

En difficulté cette saison mais regonflé par l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM, Michaël Cuisance aimerait prolonger son aventure à Marseille au-delà de la saison, lui qui est prêté par le Bayern Munich.

Si Arkadiusz Milik n’a pas encore tranché son avenir, lui qui est prêté pour 18 mois à l’Olympique de Marseille, un autre joueur de l’effectif olympien sait ce qu’il souhaitera faire à la fin de la saison. Michaël Cuisance, qui a retrouvé un niveau de performance important avec deux buts marqués lors de ses deux dernières entrées en Ligue 1, se sent de mieux en mieux à Marseille. Une acclimatation lente mais qui semble enfin avoir porté ses fruits avec Jorge Sampaoli. A tel point que le joueur de 21 ans, qui assure qu’il existe des "contacts" et des "suivis" réguliers du club auquel il appartient, a martelé en conférence de presse ce jeudi que "[sa] préoccupation, c’est l’OM".

>> Les infos mercato en direct

S’il n’a pas "pensé" à l’éventualité d’un second prêt d’affilée à l’OM, Cuisance ne s’interdit pas de rester sur la Canebière au-delà du mois de juin. "On n’a pas eu de discussions. Je suis concentré sur l’OM et sur le fait de retrouver mon niveau. Si on regarde ce que j’ai fait avant, je ne mérite pas. Je suis très exigeant, j’ai mal vécu cette période, ça m’a beaucoup affecté. J’ai un coach qui me plaît et qui aime attaquer. Mon souhait est de rester à l’OM."

>> Revivez la conférence de presse de l'OM ici

"Je n’étais pas totalement focus sur le foot, mais ça rentre dans l’ordre"

Pourtant, rien ne laissait présager une telle déclaration d’intention, pour un joueur "en manque de confiance" depuis le début de la saison mais qui n’a "jamais douté de [ses] qualités". "Les critiques, il faut les accepter, mais il ne faut pas toutes les lire parce qu’elles ne sont pas toutes constructives, analyse-t-il. Je me suis remis en question, ça va venir. Tout joueur a des moments compliqués, j’en sors tout doucement. Je veux me sentir bien, pour ma famille. Les gens vont être satisfaits."

Avant de révéler avoir souffert de "problèmes personnels", sans entrer dans les détails, qui ont pollué son univers extra-sportif durant plusieurs mois. "On a tous des problèmes personnels, en dehors du terrain, j’ai dû régler certaines situations. Je n’étais pas totalement focus sur le foot, mais ça rentre dans l’ordre. Je pense qu’on progresse dans toute situation. Il faut essayer d’avancer. J’apprends tous les jours ici." Et encore plus sous les ordres de Jorge Sampaoli qui, selon Cuisance, n’aura pas été étranger à son regain de couleurs.