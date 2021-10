Nice-OM, les compos: les Aiglons avec Da Cunha, Marseille avec Amavi et Luis Henrique

Deux mois après le match arrêté à l'Allianz Riviera, la rencontre Nice-OM, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, se rejoue ce mercredi soir à Troyes (21h), et à huis clos. Avec des équipes un peu remaniées par rapport au précédent duel.

Plus de Mandanda d'un côté, plus de Kluivert de l'autre. Deux mois après l'arrêt du match Nice-OM à l'Allianz Riviera, Niçois et Olympiens se retrouvent ce mercredi soir à Troyes, en terrain neutre, et à huis clos. Et surtout, avec tout un match à rejouer, à 0-0 au coup d'envoi, alors que le Gym menait 1-0 à la 75e minute de jeu, le 22 août dernier.

Pour ce nouveau choc, Christophe Galtier a effectué des changements avec Youcef Atal et Pablo Rosario qui debutent, ainsi que Lucas Da Cunha et Evan Gussand. L'entraîneur des Aiglons est privé de Bambu, Kluivert ou Stengs, blessés, mais surtout d'Andy Delort, qui était toujours montpelliérain le 22 août, et qui n'est donc pas qualifié. Kasper Dolberg a dû lui retourner au Danemark en raison de problèmes personnels.

>>> Le match en direct

De la Fuente de retour dans le onze

Pour les mêmes raisons, Pol Lirola et Amine Harit sont absents côté marseillais. Tout comme Leonardo Balerdi, qui était lui initialement suspendu à l'Allianz Riviera. Par rapport à l'équipe qui a accroché le PSG au Vélodrome (0-0), Jorge Sampaoli a donc dû revoir son côté droit. Jordan Amavi débute, tout comme Luis Henrique. Sinon, Dimitri Payet et Arek Milik sont bien titulaires, comme Pau Lopez dans les buts.

La compo de Nice :

Benitez – Atal, Todibo, Dante, Bard – Da Cunha, K.Thuram, Rosario, H.Kamara – Gouiri, Guessand

Remplaçants :

Bulka, Boulhendi, Daniliuc, Lotomba, Schneiderlin, Lemina, Boudaoui, Smith, Claude-Maurice

La compo de l’OM :

Pau Lopez – Saliba, Alvaro, Caleta-Car – Luis Henrique, P.Gueye, Guendouzi, Gerson, Amavi – Payet, Milik

Remplaçants :

Mandanda, Luan Peres, B.Kamara, Rongier, Targhalline, Dieng, Ünder, De La Fuente, Ben Seghir