Nice-OM: Galtier ne voit pas ce match comme une "revanche"

Présent en conférence de presse à la veille du match entre Nice et l'OM, qui se jouera à Troyes après avoir été interrompu en août dernier à l'Allianz Riviera, Christophe Galtier a assuré qu'il n'y a "aucun esprit de revanche" avant ce match. L'entraîneur de Nice veut seulement prendre les trois points pour chiper la 2e place à Lens.

Christophe Galtier n'est pas revanchard, ses joueurs non plus. L'entraîneur de l'OGC Nice l'a assuré ce mardi midi lors de sa conférence de presse, à la veille du match de Ligue 1 entre les Aiglons et l'Olympique de Marseille, comptant pour la 3e journée et qui va se dérouler sur terrain neutre au stade de l'Aube de Troyes.

Cette situation inédite, et ce deuxième match entre les deux équipes à quelques mois d'intervalle en championnat, les clubs la doivent à la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) de rejouer cette rencontre, qui avait été interrompue le 22 août suite aux débordements des supporters dans l'Allianz Riviera de Nice.

Nice vise la 2e place

Au moment de l'interruption, à quinze minutes de la fin du match, les joueurs de Galtier menaient 1-0 et semblaient bien partis pour empocher les trois points. Mais l'entraîneur niçois l'assure, "il n'y a pas de parfum de revanche" avant ce match à rejouer entre les deux équipes. "Il y a seulement trois points en jeu. On en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice", a souligné Galtier.

Le coach des Azuréens a surtout tenu à souligner qu'en cas de victoire, son équipe se trouverait dans "une position très confortable". S'ils venaient à s'imposer face à l'OM demain soir, les Aiglons passeraient 2es, un point devant Lens et six derrière le leader parisien.

En cas de défaite, "l'impression de perdre quatre points"

Après les évènements à Nice lors de ce match face à l'OM, le club niçois avait subi un retrait d'un point. Interrogé sur une possible défaite demain soir face à Marseille, Galtier a reconnu qu'il aurait "l'impression de perdre quatre points". Notamment parce qu'il pense que Nice "avait plus de chances de l'emporter que l'OM au moment où le match a été arrêté. À travers les décisions prises, on donne la possibilité aux deux équipes de gagner trois points".

Au stade de l'Aube de Troyes, Nice devra donc réitérer la même performance sur le terrain que le 22 août dernier pour espérer aller chercher la 2e place. "Mais quoi qu'il arrive, rien ne sera décidé", a assuré le capitaine niçois Dante en conférence de presse. Signe que malgré le caractère inédit de ce match, ce dernier ne sera pas totalement déterminant.