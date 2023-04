Nice-PSG: "La banderole est indigne", la réaction de Franck Haise à la banderole contre Galtier

Visé par une banderole insultante durant le déplacement du PSG à Nice (2-0 pour Paris), Christophe Galtier a vu plusieurs personnalités le soutenir. Après Thierry Henry, c’est l’entraineur de Lens Franck Haise qui a défendu son compère sur le plateau du Canal Football Club.

Entre Christophe Galtier et Nice, l’histoire a duré un an, mais les rancœurs sont restées. Alors que le coach du PSG faisait son retour à l’Allianz Riviera, ce dernier a eu la mauvaise surprise d’être visé par une banderole insultante concoctée par des fans niçois: "Avant/Après : la mama du Galtier."

Sur le plateau du Canal Football Club, le technicien de Lens Franck Haise a défendu son homologue: "La banderole est indigne, les chants, c’est la même chose." De son côté, l’ancien gardien du club de la capitale Mickael Landreau s’est montré plus mesuré concernant les critiques concernant la banderole. Estimant que Galtier se devait de "prendre de la hauteur". En réaction, Haise a rappelé que les coachs restent des "hommes et ce n’est pas toujours facile d’être au-dessus, simplement."

Henry: "Pourquoi est-ce encore autorisé ?"

Au micro de Prime Vidéo, Thierry Henry a dénoncé l’attitude des Niçois, et ne comprend pas pourquoi les instances autorisent de tels agissements: "Je me suis toujours posé la question 'pourquoi est-ce encore autorisé dans un stade ? Si tu parles comme ça à l'extérieur d'un stade, normalement on te réprimande. Dans un stade tu peux... Je pense qu'il savait qu'il allait certainement se faire siffler... mais peut-être pas à ce point."

À l’issue de la rencontre, Galtier présent en conférence de presse, avait poussé un gros coup de gueule contre cette banderole des Niçois, en parlant notamment de l’état de santé de sa mère: "Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu ?! Vous avez lu ?! Vous avez entendu ?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne."