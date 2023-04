Nice-PSG: les raisons de la colère des supporters niçois contre Christophe Galtier

Visé par une banderole insultante des supporters niçois ce samedi, Christophe Galtier a défendu son bilan à la tête des Aiglons, tout en appelant au plus grand respect pour sa maman, qui se remet d'un cancer. L'ancien entraîneur du Gym n'a pourtant pas laissé une trace indélébile du côté des fans.

Christophe Galtier s'attendait à un retour très tendu ce samedi à l'Allianz Riviera. Quelques mois après avoir quitté le Gym, le technicien de 56 ans retrouvait son ancien club avec le PSG. Une rencontre marquée par de grosses tensions. Les supporters niçois ont en effet déployé une banderole très insultante qui visait sa maman. "Avant/Après: la mama Di Galtier", pouvait-on lire sur la banderole brandie par les ultras de Nice, aux alentours de la demi-heure de jeu.

Déjà sous pression en raison de la mauvaise passe traversée par les Parisiens, Christophe Galtier s'est dirigé vers la tribune en question avant d'échanger avec Jean-Clair Todibo, furieux. "Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu?! Vous avez lu?! Vous avez entendu?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne", a réagi un Galtier très touché en conférence de presse.

Pas dans le coeur des supporters

Mais que reprochent les Ultras niçois à Christophe Galtier ? Né à Marseille et ancien coach de l'AS Saint-Étienne, avec qui les supporters des Aiglons ne s'entendent pas, l'entraîneur parisien n'a pas laissé de très bons souvenirs sur la Côte d'Azur, malgré une arrivée par la grande porte, auréolée d'un titre de champion de France avec Lille. Il devait faire passer le projet Ineos dans une autre dimension, il n’en a rien été.

Le mariage aura duré à peine un an avant de voler en éclat. Si dans un premier temps les résultats étaient très encourageants, la dynamique s’est essoufflée et la fin de saison a laissé beaucoup d'amertume. “Galette” a quitté Nice en s’étant mis une bonne partie du vestiaire à dos.

Le précédent Sala

Lors de son passage, aucun entraînement n'était ouvert au public, ce qui n'a pas plu aux supporters niçois. Quand ces derniers ont eu des histoires à cause de banderoles ou de chants (celui contre Emiliano Sala par exemple), il ne les a pas défendus publiquement. Au contraire, ils les a enfoncés en conférence de presse. "Je n'ai pas d’adjectif pour définir ce que j’ai entendu, avait expliqué Christophe Galtier après une victoire contre Saint-Étienne en mai dernier. On dit que les tribunes sont le reflet de notre société, et bien si c’est ça notre société, croyez-moi qu’on est dans la merde, avait poursuivi Galtier, dans une colère froide. Ce que j’ai entendu, c’est inadmissible. C’est surréaliste. Je n’ai pas de mots. Qu’ils restent chez eux, on ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c’est pour insulter des morts, qu’ils restent chez eux. Si c’est pour lancer des bouteilles, qu’ils restent chez eux. On gagnera sans ces gens-là."

Ce samedi, l'entraîneur du PSG a de nouveau envoyé une pique aux fans de l'OGCN, rappelant qu'ils avaient la mémoire courte. "Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière, qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice." Les évènements de ce week-end ne vont donc pas améliorer une relation qui est loin d'être au beau fixe.