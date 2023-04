Nice-PSG: la banderole insultante visant Galtier sera sanctionnée

INFO RMC Sport - La commission de discipline de la LFP jugera le 19 avril la banderole insultante déployée samedi par les ultras niçois contre Paris. Les Aiglons risquent une amende.

Christophe Galtier se savait attendu et il n'a pas été épargné. Pour son retour à l’Allianz Riviera samedi, l’entraîneur parisien a eu droit à un accueil glacial avant, pendant et après le match entre Nice et le PSG (0-2), comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

Dès la présentation des deux équipes, son nom a été hué par la Brigade Sud, principal groupe de supporters des Aiglons. Galtier a aussi été visé par une banderole insultante déployée aux alentours de la demi-heure de jeu.

Cette banderole, qui n'est pas apparue dans son intégralité sur les images télévisées, a été rapidement retirée. "Avant/Après : la mama di Galtier" pouvait-on lire sur la bâche sortie par les ultras niçois.

Nice risque une amende

Selon les informations de RMC Sport, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va étudier ce cas, sur la base d'un message à caractère injurieux, le mercredi 19 avril. Les Aiglons risquent une amende autour de 5.000 euros.

Durant le match et après, Galtier a répondu aux supporters niçois avec des applaudissements ironiques et un visage très fermé. Au coup de sifflet final, il est aussi allé voir ceux qui l'avaient sifflé.

"Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Vous avez vu ? Vous avez lu ? Vous avez entendu ? Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne", a réagi l'entraîneur parisien en conférence de presse.

"Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière, a-t-il insisté, très touché. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière, qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice."