Nice-PSG: Henry réagit aux huées et à la banderole insultante des ultras niçois contre Galtier

Christophe Galtier était outré par la banderole dont il a fait l'objet samedi soir, lors de la victoire du PSG à Nice (2-0) comptant pour la 30e journée de Ligue 1. Sur Prime Video ce dimanche, Thierry Henry rappelle que ces insultes ne sont pas rares dans les stades... mais qu'il serait peut-être temps de les sanctionner.

Il y aura des sanctions. Samedi soir, la victoire du PSG à Nice (2-0) a été marquée par une banderole adressée à Christophe Galtier, entraîneur parisien et ancien coach de Nice. "Avant/Après: la mama di Galtier", avaient écrit les ultras niçois, en référence à une chanson insultante régulièrement chantée dans certains stades. Christophe Galtier avait été particulièrement touché et énervé par ces mots, accompagnés de huées.

"Si tu parles comme ça à l'extérieur d'un stade, normalement on te réprimande"

Sur Prime Video, appelé à évoquer ces incidents et tensions, Thierry Henry a rappelé qu'entendre ce genre de paroles dans des stades n'était malheureusement pas rare. Etonnamment. "Pas terrible, même si en général, tout le monde prend dans un match de foot. Je me suis toujours posé la question 'pourquoi est-ce encore autorisé dans une stade?', interroge le consultant. Si tu parles comme ça à l'extérieur d'un stade, normalement on te réprimande. Dans un stade tu peux... Je pense qu'il savait qu'il allait certainement se faire siffler... mais peut-être pas à ce point."

Christophe Galtier n'a pas quitté Nice en très bons termes avec les supporters, qui n'ont visiblement toujours pas digéré. Un contexte qui n'excuse pas tout. "Je ne suis pas dans le vestiaire de Nice pour comprendre s'il y a quelque chose de plus profond ou pas, poursuit Thierry Henry. Mais se faire insulter, ce n'est pas terrible non plus. Dans un stade, ça arrive souvent, ça ne veut pas dire que c'est normal. A notre époque, c'était un classique. Et en arriver à dire que c'était un classique, c'est grave. Ce n'est pas normal du tout."

Car si ces injures sont presque devenues banales, elles ne sont pas pour autant anodines pour les acteurs du terrain. "Avec ce qu'il se passe au PSG, c'est la dernière chose que Galtier voulait entendre. On ne devrait pas entendre ce genre de choses. Il y a l'aspect physique et de temps en temps tu peux recevoir un objet. Mais il y a l'aspect mental. Ça fait mal de te faire insulter. On est là, on fait les fanfarons, on fait semblant de ne pas avoir entendu mais ça fait mal", conclut Thierry Henry.