Nice-PSG: la stat catastrophique de Wijnaldum, encore transparent

Aligné au milieu, Georginio Wijnaldum a encore déçu samedi lors de la défaite du PSG à Nice (1-0) dans le choc de la 27e journée de Ligue 1. Le Néerlandais a même touché moins de ballons que Keylor Navas.

Un calvaire. Titulaire lors de la défaite du PSG face à l’OGC Nice samedi (1-0), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Georginio Wijnaldum a livré une prestation pour le moins inquiétante. Encore une. A l’approche du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid mercredi (21h sur RMC Sport), le Néerlandais n’a pas franchement marqué des points sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Aligné au milieu de terrain aux côtés de Danilo Pereira et Marco Verratti, il a été inexistant. Aucune influence sur le jeu offensif de son équipe et un impact irrégulier sur les phases défensives. Et ce n'est pas la première fois qu'il déçoit depuis son arrivée à Paris l'été dernier.

Moins de ballons touchés que Navas

Même le week-end précédent, face aux Verts (3-1), son manque de connexion avec ses partenaires avait été flagrant. A Nice, il est une nouvelle fois apparu à contretemps. Et ses statistiques ne risquent pas de rassurer Mauricio Pochettino. En première période, Wijnaldum n'a touché que neuf ballons. Soit deux fois moins que... Keylor Navas (19 ballons touchés). Selon le site Sofascore, l'ancien joueur de Liverpool a terminé son match avec au total 28 ballons touchés. Là encore, c'est moins que le portier costaricien (34 ballons), qui avait été préféré pour ce choc à Gianluigi Donnarumma. Après 90 minutes très compliquées, Wijnaldum a cédé sa place à Idrissa Gueye juste après l'ouverture du score signée Andy Delort (88e), auteur du seul but du match.

"On pensait que ça allait finir en nul parce que ni les uns ni les autres n'avaient fait assez pour gagner, a commenté Pochettino en conférence de presse. On a eu le contrôle du match, notamment en deuxième période, mais on a pris un but en transition et on a perdu. Il n'y a pas grand-chose à analyser. Il y a des moments où quand tu ne peux pas gagner, tu ne dois pas perdre. On a concédé ce contre et c'est vrai qu'on doit beaucoup mieux contrôler ce genre de situation. Là on est en préparation d'une compétition que tout le monde à Paris attend et dont tout le monde rêve. On savait que ce serait un match dur dans un moment délicat." Paris, qui a concédé sa troisième défaite de la saison en Ligue 1, reste leader avec 13 points d'avance sur les Aiglons.