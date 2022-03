Real-PSG: "On peut le refaire", clame Ancelotti après le carton contre la Real Sociedad

En conférence de presse après la victoire 4-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad en championat espagnol, Carlo Ancelotti a estimé que les Madrilènes avaient la possibilité de rééditer cette belle performance face au PSG (mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions).

À Nice, Marquinhos a prévenu que les défaites du PSG à l'extérieur ne devaient pas devenir une "habitude". À Madrid, Carlo Ancelotti a exhorté ses joueurs à rééditer la performance qu'ils venaient de faire à domicile. À quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG (mercredi 21h sur RMC Sport 1), le Real a enregistré une victoire rassurante 4-1 contre la Real Sociedad pour la 27e journée de Liga. Ce qui donne espoir à l'entraîneur italien pour renverser la situation dans la confrontation face aux Parisiens (1-0 pour Paris à l'aller).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le match Real-PSG en Ligue des champions

"On a très bien joué dès le début, on a suivi le plan, qui était de presser haut, de les gêner dans la sortie de balle... La débauche physique a été très bonne. C'est un match qui nous donne énormément d'enthousiasme pour le match de mercredi", a-t-il d'abord déclaré en conférence de presse d'après-match.

"C'est l'intensité que l'on doit avoir, celle qui plaît au public, a-t-il ajouté. Et on peut le refaire, bien sûr. En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi".

Ancelotti sur Camavinga: "Sa place est plutôt à côté de Casemiro"

À propos d'Eduardo Camavinga, qui a marqué le but égalisateur du 1-1, Carlo Ancelotti a exprimé sa satisfaction et livré son analyse sur son profil: "C'est un joueur jeune mais qui a des qualités. Il sait très bien l'importance qu'il a dans cette équipe. J'en ai discuté avec lui ces dernières semaines. Je crois que sa place est plutôt à côté de Casemiro plutôt qu'à la place de Casemiro (suspendu contre le PSG, ndlr), mais il peut faire les deux, sans problème. Son football est un football de qualités et d'énergie. Et de la qualité dans sa frappe de loin, comme on a pu le voir avec ce très beau but".