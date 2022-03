Nice-PSG: Paris battu dans les dernières minutes, quatre jours avant le Real Madrid

En manque d'inspiration, le PSG s'est incliné 1-0 sur la pelouse de l'OGC Nice grâce à un but d'Andy Delort dans les dernières minutes. A quatre jours du déplacement à Madrid, la performance des Parisiens est inquiétante. Mais Kylian Mbappé, suspendu, était absent.

Les matchs d'avant sont décidément très compliqués pour Paris. Pour son ultime répétition avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (à suivre ce mercredi dès 21 heures sur RMC Sport 1), le PSG s'est incliné dans les dernières minutes face à Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-0) sur une splendide volée d'Andy Delort.

Comme lors de la réception de Rennes trois semaines auparavant, mais sans Mbappé (suspendu), les vice-champions de France n'ont rien montré face au troisième du championnat, qui profite de l'aubaine pour doubler l'OM à la deuxième place. Le Gym boucle cette saison sans avoir encaissé de but face au PSG, après le 0-0 à l'aller et la qualification aux tirs au but en Coupe de France.

>> Revivez Nice-PSG

Navas a repoussé l'échéance

Également privés de Hakimi et Herrera (blessés), les Parisiens subissent d'entrée la grosse pression des Aiglons décomplexés. Tellement sans pression qu'Amine Gouiri aurait pu faire mouche dès le coup d'envoi, mais Keylor Navas se montre vigilant au premier poteau et envoie un message à son entraîneur en vue du choc à Bernabeu.

Face à une défense inédite (Bernat, Diallo, Marquinhos, Kehrer), l'international espoir profite des espaces pour faire la différence, même si le cadre se dérobe sur une tentative d'enroulé pied droit. Son compère d'attaque Kasper Dolberg se montre plutôt discret en première période, hormis une frappe dans les tribunes de l'enceinte azuréenne.

Surpris par un début de match incisif des Niçois, les hommes de Mauricio Pochettino mettent petit à petit le pied sur le ballon et se procurent une opportunité grâce au pied droit d'Angel Di Maria. Mais l'Argentin perd son duel face à Walter Benitez, imperturbable face au lob du numéro 11 parisien. Une menace bien trop faible, tant le PSG manque d'inspiration face au bloc niçois bien en place.

Deux tirs cadrés parisiens

Même après un quart d'heure de pause, cette rencontre repart au petit trot au retour des vestiaires, à l'image de Wijnaldum et Neymar, transparents pendant 90 minutes. Les occasions se font rares, hormis une tête de Dante facilement captée par Navas. Sans la vitesse et la vista de Mbappé, les attaquants parisiens connaissent le désert en terme d'occasions (huit tirs, deux cadrés), même dans le dernier quart d'heure, leur terrain de jeu préféré.

A force de ronronner, les coéquipiers de Marquinhos perdent tout à la 88e minute sur un contre assassin conclu par le supersub Andy Delort, venu mystifier l'arrière-garde parisienne d'une demi-volée après un caviar de Calvin Stengs. Avec ce succès, le Gym réalise une bonne opération en repassant devant Marseille. Malgré son troisième revers de la saison, le PSG reste seul en tête de la Ligue 1 mais sème quelques doutes à quatre jours de son voyage à Madrid. Un seul être vous manque...