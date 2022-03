Nice-PSG: Marquinhos et Pochettino relativisent la défaite avant le Real

Au terme de la défaite du PSG sur la pelouse de Nice ce samedi soir (0-1), Mauricio Pochettino et Marquinhos dédramatisent, alors que se profile le déplacement à Madrid mercredi soir pour y affronter le Real en huitième de finale retour de Ligue des champions.

L’entraîneur et le capitaine parisien sont déjà tournés vers Madrid. Une fois l’amertume passée d’une défaite concédée dans les dernières minutes samedi soir à Nice (0-1), Mauricio Pochettino et Marquinhos se veulent rassurants et refusent toute forme d’inquiétude, quatre jours avant de se déplacer au Santiago-Bernabeu pour y défier le Real en huitième de finale retour de Ligue des champions.

"Il ne faut pas s'inquiéter"

"Dans une saison il y a des hauts et des bas, il ne faut pas s'inquiéter, balaye Marquinhos après la rencontre au micro de Canal+. On est premiers mais il ne faut pas que ça soit une habitude de perdre, surtout à l'extérieur. Il faut se préparer mentalement pour ce match (contre le Real Madrid), petit à petit récupérer. Cela a été un match dur ce soir. On va arriver bien là-bas".

En Ligue 1, malgré deux défaites lors des trois derniers matchs, le PSG compte encore 13 points d’avance sur son dauphin niçois. "On est en préparation d'une compétition que tout le monde attend à Paris et dont tout le monde rêve, tempère de son côté Pochettino en conférence de presse. On savait que ce serait un match dur dans un moment délicat".

"Le match de mercredi est dans toutes les têtes"

L’entraîneur parisien concède même que ses joueurs avaient déjà l’esprit à la Ligue des champions: "On savait qu'il fallait être concentrés mais le match de mercredi est dans les têtes de tout le monde. Il ne faut pas chercher d'excuses mais il est clair que c'est un facteur d'explication et chaque match doit être analysé en fonction des circonstances. Mercredi, ce sera un match différent, un adversaire différent, une compétition différente. Je n'ai pas de doutes sur le fait qu'on fera le match que l'on doit faire".