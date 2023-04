Nice-PSG: tensions entre les supporters niçois et Galtier après une banderole très insultante visant sa maman

La victoire du PSG sur la pelouse de Nice (2-0), comptant pour la 30e journée de Ligue 1, s'est terminée sous tension ce samedi. Christophe Galtier, coach parisien et ancien entraîneur des Aiglons, a été visé par une banderole très insultante durant la rencontre. Et est allé voir des supporters qui l'ont conspué après le coup de sifflet final.

Une banderole très insultante. Car même si elle ne contenait pas, à proprement parler, d'injure, elle visait la maman de Christophe Galtier. "Avant/Après: la mama Di Galtier", pouvait-on lire sur la banderole brandie par les ultras de Nice, aux alentours de la demi-heure de jeu. La banderole, qui n'est pas apparue dans son intégralité en TV, a été très rapidement retirée.

Après la victoire décrochée par le PSG sur la pelouse de l'OGC Nice (2-0), dans ce match très important de la 30e journée de Ligue 1, Christophe Galtier n'avait pas digéré. Le coach parisien - sous pression et qui n'avait pas le droit à l'erreur dans ce match - et ancien entraîneur des Aiglons s'est dirigé, au coup de sifflet final, vers la tribune en question.

Galtier à Todibo: "JC, tu as vu la banderole? Si on te le faisait à toi!"

Les ultras étaient alors en train de déployer une autre banderole fleurie: "Cassez-leur le trou de Bâle", comme pour motiver les joueurs de Didier Digard avant le quart de finale de Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle (match aller le 13 avril). Christophe Galtier, dont on ignore s'il a fait un geste ou adressé des mots aux ultras à ce moment-là, a alors été conspué.

Sur des images qui filtrent sur les réseaux sociaux, on aperçoit Dante et Khephren Thuram qui viennent voir leur ancien entraîneur. La scène ne semble vraiment pas cordiale. Sur les images révélées par Canal+, on aperçoit Christophe Galtier qui croise Jean-Clair Todibo. Il s'adresse à son ancien défenseur: "JC, tu as vu la banderole? Si on te le faisait à toi!", lâche le coach du PSG, retenu par Luis Campos. Au micro de Canal+ Foot quelques instants plus tard, Galtier a répondu avec ironie: "Je suis allé les remercier pour ce magnifique accueil..."