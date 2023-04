Nice-PSG: l'échange glacial entre Galtier et Todibo à propos du comportement des ultras niçois

Lors du succès du PSG sur la pelouse de Nice (2-0) ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a été pris pour cible par les ultras niçois. Ancien coach des Aiglons, l'actuel entraîneur parisien est allé voir la tribune après le coup de sifflet final et a eu quelques mois pour ses anciens joueurs.

"Je suis allé les remercier pour ce magnifique accueil...": Christophe Galtier a répondu avec ironie sur Canal+ Foot ce samedi, après la victoire du PSG à Nice (2-0) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Un match durant lequel le coach parisien, ancien entraîneur des Aiglons, a été visé par une banderole brandie par les ultras aux environs de la demi-heure de jeu: "Avant/Après: la mama Di Galtier", pouvait-on lire. Référence à un chant de chambrage injurieux... même s'il manque la pire partie de la phrase.

"Si on te le faisait à toi!"

Durant le match et après, Christophe Galtier a répondu avec des applaudissements ironiques et un visage très fermé.

Après la rencontre, le technicien est allé voir des supporters qui l'ont conspué après le coup de sifflet final. Sur les images révélées par Canal+, on aperçoit aussi Christophe Galtier qui croise Jean-Clair Todibo. Il s'adresse à son ancien défenseur: "JC, tu as vu la banderole? Si on te le faisait à toi!", lâche le coach du PSG, retenu par Luis Campos.