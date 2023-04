Nice-PSG: "On avait beaucoup de pression", le soulagement des Parisiens, qui sortent la tête de l'eau

Christophe Galtier et les joueurs parisiens se sont montrés particulièrement soulagés après la victoire 2-0 du PSG face à Nice ce samedi, qui permet aux Parisiens de se rassurer après les récentes déconvenues en Ligue 1. Au micro de Canal+ Foot, l'entraîneur reconnaît qu'ils avaient "beaucoup de pression".

Une victoire qui fait du bien. Christophe Galtier a savouré la victoire 2-0 du PSG face à l'OGC Nice ce samedi. Lui et ses hommes étaient particulièrement attendus après les deux défaites consécutives à domicile face à Rennes (0-2) puis face à Lyon (0-1). Les Parisiens conservent ainsi 6 points d'avance sur Lens, deuxième de Ligue 1. Et l'entraîneur parisien sait que ces trois points seront importants pour la fin du championnat.

"Ce sont trois points importants dans cette période"

"On avait évidemment beaucoup de pression sur nos épaules, à la fois à cause de nos contre-performances, avec la victoire de Lens et surtout face à Nice, qui est une très bonne équipe, qui fait un super parcours, explique Christophe Galtier au micro de Canal+ Foot. Venir l'emporter ici, c'était important. On n'a surtout pas sorti le plus grand match de la saison mais on a eu beaucoup de solidarité et de combativité. Ce sont trois points importants dans cette période."

"La semaine prochaine, il faudra autant de combativité, de solidarité mais une meilleure utilisation du ballon. Six points d'avance, il vaut mieux les avoir que courir après mais on a un match important samedi", rappelle l'entraîneur parisien alors que le PSG reçoit son dauphain lensois le week-end prochain dans un match crucial pour le titre.

"La tête est déjà plus légère"

Gros soulagement aussi pour le capitaine Marquinhos, qui a évoqué ce récent passage à vide du PSG sur Canal+ Foot: "On voulait montrer un autre visage, de la solidarité. On a beaucoup parlé cette semaine, ça a bien marché. On n'était pas à notre niveau, il fallait surtout le résultat, qu'on joue mal ou bien. Le collectif est très important."

Celui qui a été élu homme du match, Gianluigi Donnarumma, s'est montré très heureux aussi de cette victoire qui amène de la sérénité au vestiaire parisien: "Je suis très content de moi mais le plus important, c'est l'équipe. La tête est déjà plus légère oui mais on pense déjà à samedi, avec un grand match contre Lens. Nous avons six points d'avance mais c'est important de gagner samedi. Nous avions besoin de cette victoire, pour la tête. J'ai vu ce soir un grand esprit d'équipe, de la mentalité, de l'agressivité, c'est très important."