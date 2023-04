Nice: une tribune fermée deux matchs après la banderole contre la mère de Galtier

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé une fermeture de deux matchs à une tribune du stade de Nice pour avoir déployé une banderole insultante contre la mère de Christophe Galtier, entraîneur du PSG.

La LFP a sévi contre l’OGC Nice. La commission de discipline a infligé deux matchs de fermeture "dont un par révocation d’un sursis" à la partie basse de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera pour "usage d’engins pyrotechniques, expressions orales constatées et banderole" lors de la rencontre entre Nice et le PSG (0-2) le 8 avril dernier. La sanction prend effet immédiatement et concernera la réception de Clermont, dimanche (15h, 32e journée de L1), puis celle de Rennes le 6 mai (17h, 34e journée).

Un épisode quelques jours avant la polémique

Ce soir-là face à Paris, les supporters niçois avaient provoqué la colère de Christophe Galtier, leur ancien entraîneur la saison précédente, en déployant une banderole visant sa mère. "Avant/après, la mama di Galtier", avait-il écrit en l’accompagnant d’un chant insultant régulièrement entonné dans les tribunes contre les adversaires. A l’issue de la rencontre, Galtier avait ironiquement salué les ultras en les applaudissant, ce qui avait provoqué un gros moment de tension sur le terrain où des joueurs niçois, dont Jean-Clair Todibo, avaient reproché le comportement du technicien.

Galtier était ensuite apparu très remonté et ému en conférence de presse. "Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu? Vous avez lu? Vous avez entendu? Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière, qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice."

Cet épisode était intervenu quelques jours avant les révélations, dans l’After Foot, d’un mail authentifié adressé par Julien Fournier, alors directeur sportif de Nice, à sa direction pour dénoncer des agissements de Galtier qu’il jugeait racistes et islamophobes. Galtier a démenti ses accusations alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte la semaine dernière. Des perquisitions ont eu lieu au siège de Nice et plusieurs personnes ont été entendues dont le président du Gym, Jean-Pierre Rivère. Sur le terrain, les Aiglons ont rendez-vous face au FC Bâle, ce jeudi soir en quart de finale retour de la Conference League une semaine après leur match nul en Suisse (2-2).