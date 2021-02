Nîmes-Nantes: malgré les points perdus, Kombouaré est "persuadé" du maintien

Nantes a concédé le nul (1-1) face à Nîmes ce dimanche. Une mauvaise opération comptable pour les Canaris, qui reculent à la 19e position du classement. Mais en conférence de presse, Antoine Kombouaré a assuré être confiant sur la capacité de son équipe à se maintenir.

A 11 journées du terme de la Ligue 1, Nantes est en position de rélégable. Après son nul ce dimanche (1-1) en déplacement au stade des Costières face à Nîmes, l'équipe d'Antoine Kombouaré pourra avoir quelques regrets à l'issue de ce match important pour les deux équipes, en vue du maintien.

Devant au score grâce à Ludovic Blas (27e), le FCN a maîtrisé les 45 premières minutes, avant de subir au retour des vestiaires. Les Canaris ont été punis en fin de partie sur un mauvais dégagement de Jean-Charles Castelletto, permettant à Moussa Koné de filer au but et d'égaliser (76e).

"Je suis persuadé qu'on va se maintenir"

En conférence de presse d'après-match, la déception était de mise pour Antoine Kombouaré. "J’ai le même sentiment de déception que les joueurs, beaucoup de regrets. On est déçus de la 2e période et de ce résultat, a concédé le technicien du FCN. C’est ce que j’ai dit à la fin du match, ils sont en colère du résultat mais moi je leur ai dit qu’on doit l’être par rapport à la manière dont on a joué en deuxième période."

Au-delà du résultat, Antoine Kombouaré a donc surtout regretté le contenu proposé par ses joueurs. Une prestation aux deux visages, mais insuffisante dans l'ensemble pour prendre les 3 points. " On a reculé et ils ont marqué. Si on veut gagner des matchs, il faut priver l’adversaire du ballon et jouer pour marquer des buts. Nîmes a montré un autre visage mais nous, on peut faire mieux, a insisté Kombouaré. On devait repartir avec l’ambition de marquer le deuxième but et de ne pas attendre en refusant le jeu, c’est ce qu’on a fait. Nîmes a plus poussé en deuxième période. C’est un but chanceux pour eux, un contre mais ils ont eu un état d’esprit irréprochable."

Dans le même temps, Lorient a dominé Saint-Etienne et est repassé 17e, avec deux points d'avance sur Nantes, désormais 19e. "Si je crois au maintien? Pourquoi vous me posez cette question? Je suis là, super content et je suis persuadé qu’on va se maintenir, a assuré Kombouaré. Le classement est intéressant pour Nîmes et Lorient mais on attend de voir à la fin de saison. On peut mieux faire."

La Ligue 1 se poursuivra ce mercredi pour tout le monde. Nantes recevra Reims (21h) pour la 28e journée et aura une semaine chargée avec un déplacement au Parc des Princes dimanche prochain (21h) face au PSG.