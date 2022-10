Nice: "Pas de problème par rapport au ramadan", Rivère désamorce la polémique Galtier-Fournier

Invité de Rothen s'enflamme ce vendredi, Jean-Pierre Rivère a tenu à calmer le jeu après les propos de Julien Fournier sur Christophe Galtier. Pour le président du Gym, la polémique n'a pas lieu d'exister.

Jean-Pierre Rivère veut calmer le jeu. Quelques jours après la sortie de Julien Fournier dans l'After Foot, où l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice reprochait des "choses graves" à Christophe Galtier, le président du Gym a tenu à mettre les choses au clair sur le sujet.

"Julien m’a accompagné pendant onze ans. On a surtout été en binôme pendant huit ans. C’est quelqu’un que j’apprécie et qui a fait du très bon boulot. Il est parti dans d’autres directions, je lui souhaite de réussir. Je suis parfaitement au courant de tout ce qui a pu se dire car j’y ai participé", a souligné Jean-Pierre Rivère ce vendredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Il n’y a pas matière à faire une déclaration de cet ordre-là, a-t-il ajouté. Il peut y avoir des tensions entre deux hommes, ce qui a été le cas en deuxième partie de saison. Chacun prend une position. Quand vous ne vous entendez plus trop, il y a une position qui devient extrême par rapport à une autre et on ne veut plus trop entendre l’autre. Il n’y a pas matière à faire une polémique sur ce qu’a évoqué Julien (Fournier)."

"Il n'y a pas de racisme"

S'il affirme qu'il n'y a eu aucun problème "par rapport au ramadan", Jean-Pierre Rivière regrette en revanche "la façon" dont Julien Fournier s'est exprimé. "Je lui ai dit, ça pouvait laisser planer le doute sur pleins de sujets. Au début, on ne sait pas de quoi on parle. C’est ce qui m’a un peu gêné. Je connais Christophe, je connais Julien, ça a frité, ça arrive. Il n’y a pas eu de problème par rapport au ramadan. Il n’y a pas de racisme dans ce sujet-là avec Christophe.”

La prise de parole de l'ancien directeur de l'OGCN a vexé l'actuel entraîneur du PSG. Questionné après la victoire parisienne face... à Nice, la semaine dernière, Christophe Galtier a estimé avoir été attaqué "de manière très injuste" sur le sujet. "Faire ces allusions sur des problèmes de ramadan qui basculent sur autre chose c’est très dur à encaisser. Je sais tout ce que je peux faire en termes de discussion avec les joueurs pendant cette période, sur le jeûne. J’échange avec mes joueurs, je partage avec eux, mais je n’ai jamais rien imposé", avait-il confié au micro de Prime Video.