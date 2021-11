OL: Juninho juge le début de saison, entre manque d'équilibre et égoïsme

Dans un entretien excetionnel accordé à Rothen s’enflamme, sur RMC, Juninho a fait le bilan du début de saison de l’Olympique Lyonnais. Il parle d’une équipe "irrégulière", qui pointe aujourd’hui à la 7e place de Ligue 1 et doit rapidement trouver son équilibre.

Depuis le début de saison, l’OL souffle le chaud et le froid, capable de battre successivement Lens et le Sparta Prague avant de subir une déroute à Rennes (4-1). Même au sein d’un même match, les Lyonnais peuvent montrer plusieurs visages, comme face à Nice où ils menaient 2-0 avant de concéder trois buts dans les dix dernières minutes (3-2). "Je pense que notre début de saison est irrégulier", a jugé Juninho, le directeur sportif du club, dans Rothen s’enflamme, sur RMC.

"On arrive à avoir un pouvoir offensif important, on a une équipe qui est très à l’aise avec le ballon, avec beaucoup de mouvement, une qualité technique importante et des joueurs capables de faire la différence, a détaillé le Brésilien. Mais en même temps, on a une équipe qui a pris 21 buts et qui manque un peu d’équilibre défensif. Si on avait cet équilibre, je pense qu’on ne serait pas à la septième place. Est-ce que ça suffit ? Bien sûr que ça ne suffit pas, on est septièmes. Mais à cinq points du deuxième. Il ne faut pas non plus penser qu’on est dans une situation très compliquée, même si bien sûr il faut trouver l’équilibre le plus vite possible."

>> Les podcats de Rothen s'enflamme

Moins d'égoïsme en Europa League

"Juni" a malgré tout apporté son soutien à Peter Bosz, le coach lyonnais, et loué son style de jeu. "Il aime jouer offensif, avec agressivité, il essaie aussi de changer un peu notre mentalité surtout à la perte de balle, a-t-il expliqué. Il a besoin de temps, mais quand tu es septième, c’est normal d’avoir un peu de pression. Il y a les supporters, la presse. Les adversaires en profitent aussi parce qu’ils sentent qu’on est une équipe irrégulière. Mais je crois que Peter est la personne idéale pour changer ça. Il faut seulement un peu de temps et j’espère qu’il va réussir."

Reste que l’OL affiche un visage parfois très différent en Ligue 1 et en Europa League, ce qui interroge logiquement. "En Europa League c’est un peu plus ouvert, les équipes jouent pour gagner parce que c’est presque des matchs éliminatoires, a tenté d’analyser Juninho. Surtout cette année avec seulement le premier du groupe qui passe automatiquement, je pense qu’on a vu des matchs plus ouverts. Celui à Prague, on a pris deux buts mais on a réussi à gagner 4-3 à la fin. Peut-être aussi qu’on est un peu plus concentrés et soudés en Coupe d’Europe, un peu plus attentifs à la perte de balle et peut-être un peu moins égoïstes aussi."

Au sujet de l’égoïsme, le directeur sportif brésilien a développé : "Je ne cite pas de noms mais c’est ce que je ressens quand je vois certains matchs, il y a un peu plus d’égoïsme et peut-être que ça nous empêche de passer un certain niveau." C’est un problème que doit vite régler l’OL pour retrouver le haut du classement. La défaite cinglante à Rennes pourrait servir d’électrochoc. La réponse pourrait arriver dès dimanche avec un match crucial et la réception de l’Olympique de Marseille.