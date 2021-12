OL: Accord de "naming" entre OL Groupe et LDLC pour la future arena

OL Groupe, la holding de l'Olympique lyonnais, et le distributeur de produits de haute technologie LDLC ont annoncé, lundi, un accord de "naming" pour la future salle multifonctions de l'OL.

Dans le cadre du développement de la future Arena au sein d'OL Vallée, OL Groupe, la holding qui chapeaute les activités de l'Olympique Lyonnais et son associé, le distributeur de produits de haute technologie LDLC ont annoncé un accord de naming pour la future salle événementielle multifonctions de l'OL.

Selon un communiqué, cet accord, dont le montant n'a pas été divulgué, porte sur une durée de huit ans à compter de la mise en exploitation de l'enceinte qui est envisagée à la fin 2023.

La construction de la "LDLC Arena" est prévue pour commencer début 2022 sur une friche industrielle proche du Parc OL, où le club de football évolue à Décines-Charpieu dans l'est de l'agglomération lyonnaise.

D'un coût estimé de 140 millions d'euros, la future salle pourra accueillir 12.000 à 16.000 personnes et 80 à 120 manifestations par an: concerts et spectacles, salons professionnels et séminaires d'entreprise, matches d'Euroligue de l'Asvel - club de basket que préside Tony Parker et dont OL Groupe est actionnaire - et compétitions d'esport.

LDLC et l'OL partenaires dans l'esport

LDLC, partenaire de l'Asvel de longue date, avait signé en 2018 le premier partenariat de "naming" du basket français, le club devenant alors "LDLC Asvel" pour une durée de 10 ans. Ce partenariat s'est étendu à l'équipe féminine l'année suivante.

OL Groupe a parallèlement pris des participations minoritaires dans le club de basket en 2019. Depuis 2020, Groupe LDLC et OL Groupe sont également associés dans le domaine de l'esport, les compétitions de jeux vidéo, au sein de la "Team LDLC OL".

LDLC, basé à Limonest dans l'agglomération lyonnaise, emploie près de mille personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 724,1 millions d'euros sur son dernier exercice.