OL: signature d’un accord ambitieux pour une salle de spectacle

L’OL a officialisé ce vendredi la signature d’un partenariat avec l’entreprise Live Nation pour la construction d’une salle de spectacle sur le site d’OL Vallée. Dotée de 16.000 places, l’enceinte accueillera des artistes internationaux à partir de fin 2023.

Propriétaire de son stade depuis 2016, l’OL poursuit son développement à Décines avec un nouveau projet de construction. Le club rhodanien a confirmé vendredi un accord avec la société Live Nation autour de l’Arena, une salle de spectacle d’une capacité maximale de 16.000 places.

Localisée sur le site d’OL Vallée, le gigantesque pôle de loisirs inauguré au début du mois de juin par l’OL, l’Arena aura pour objectif de devenir l’une des salles de concert référence en France. Grâce à cet accord avec Live Nation, leader mondial dans l’industrie du spectacle, l’OL entend ainsi accueillir des stars et artistes internationaux dès l’ouverture de son enceinte à la fin de l’année 2023.

"Cet accord avec l’un des leaders mondiaux du spectacle musical s’inscrit dans la durée et matérialise notre projet d’Arena à OL Vallée, a indiqué Jean-Michel Aulas dans un communiqué partagé par Lyon. Nous sommes extrêmement honorés d’avoir Live Nation à nos côtés pour nous permettre d’accueillir les grandes stars internationales dans notre métropole et offrir une programmation musicale de qualité aux Lyonnais et à tous les spectateurs de la région et bien au-delà."

L’Arena accueillera aussi du sport et de l’esport

Les ambitions de l’OL pour sa nouvelle structure ne s’arrêtent pas à l’organisation de concert ou spectacles. Le club cher au président Aulas l’a également précisé dans son communiqué, l’Arena pourra accueillir des rencontres sportives "avec une jauge ramenée à 12.000 places".

Si le nom d’aucune autre équipe sportive n’a été confirmée, l’ASVEL apparait comme un candidat crédible pour organiser des matchs à l’Arena. Le club de basket-ball de Tony Parker évolue actuellement à l’Astroballe mais pourrait trouver trop limitées les 6.000 places de sa salle lors des grands rendez-vous, surtout si le club tricolore s’installe régulièrement dans le top 8 continental en Euroligue.

L’Arena de Lyon-Décines sera également susceptibles d’accueillir des événements liés à l’esport. Avec bientôt un nouvel écrin sur l’OL Vallée, Lyon va poursuivre la diversification de ses activités et de ses revenus.

Ce partenariat avec Live Nation et ce nouveau projet de construction s’accompagnera aussi de retombées économiques au niveau local avec des emplois pour les secteurs du bâtiment ou encore du tourisme. Si l’OL investit autant dans la pierre, c’est pour durer. Un vrai projet sur le long terme.