OL-Angers: Lyon s'offre un gros score à domicile et entrevoit les sommets en Ligue 1

Lyon a écrasé Angers (5-0) lors de la sixième journée de Ligue 1 et se hisse au troisième rang du classement. Tout le contraire d'Angers, qui continue de s'enfoncer.

Lyon est absolument irrésistible à domicile. L’OL a enchaîné un quatrième succès d’affilée (5-0) au Groupama Stadium (le huitième de suite à cheval sur deux saisons) samedi lors de la sixième journée de Ligue 1. Un résultat idéal avant d’y recevoir le PSG dans deux semaines, le 18 septembre. Trois jours après avoir renoué avec le succès face à Auxerre (2-1), les joueurs de Peter Bosz ont profité de la venue d’un SCO d’Angers claudiquant (3 défaites, 2 nuls avant cette journée) pour faire le plein de points et de confiance. L’équipe de Gérald Baticle, 19e de Ligue 1 (trois défaites, deux nuls), se déplaçait elle pétrie de doutes, à la recherche de sensations et d’un point qui lui aurait fait du bien.

Les occasions de déséquilibrer l’OL se sont présentées à Loïs Diony et Sofiane Boufal, les principales menaces, à l’affût de la moindre erreur pour frapper, dans un début de match joué sur un faux-rythme, que l’OL n’a pas cherché à emballer. Cela aurait pu marcher quand Diony a trompé la vigilance de Thiago Mendes. Heureusement pour Lyon, Anthony Lopes a surgi pour freiner la tentative de l’ancien Stéphanois et permettre à Lukeba d’intervenir, évitant ainsi un but gag à son équipe (13e).

Le doublé pour Toko Ekambi

Des erreurs individuelles, il y en aura eu de part et d’autre, mais ce sont les Angevins qui ont craqué les premiers, alors que l’OL, en possession du ballon, peinaient à déstabiliser la défense du SCO. Bamba s’est complètement troué en voulant couper la trajectoire d’un long ballon de Thiago Mendes. Toko Ekambi en a profité pour ajuster Bernardoni du gauche, avec l’aide du poteau.

Les débordements incessants de Gusto, avec la complicité de Tête, les renversements de Tolisso, à la passe et à l'orientation, pour aérer le jeu, Lacazette encore décisif et tout proche du doublé: l’ouverture du score a libéré l’OL, qui a accentué sa domination en seconde période, en variant ses offensives.

Toko Ekambi a mis les siens à l’abri (59e) d’une demi-volée du gauche à bout portant, pour le doublé, puis Lukeba a pris le dessus sur Bernardoni dans les airs (62e), sur un corner venu de la droite, et tiré par Romain Faivre. Loin d’être rassasié, Lyon a poussé pour enfoncer une équipe au bord du gouffre. Et cela a fini par payer.

Moussa Dembélé a inscrit son deuxième but de la saison, plein de détermination (88e). Angers, qui a pris la fâcheuse habitude de repartir bredouille depuis l’arrivée de Gérald Baticle sur son banc, voit sa série se prolonger. Mais c’est loin d’être le seul problème d’une équipe à la dérive.

En revanche, après un mercato bien négocié, Lyon a retrouvé le sourire, et son entraîneur Peter Bosz, qui peine à convaincre plus d’un an après son arrivée, commence à construire des bases solides à partir desquelles travailler. En déplacement à Lorient mercredi, l’OL aura même l’occasion de revenir à hauteur de l’OM (et peut-être du PSG, qui joue ce soir) au classement. Pour confirmer que l’OL joue de nouveau dans la cour des grands, au sommet du championnat de France.