OL-Angers: première dans le groupe pour la recrue Tetê, Toko Ekambi forfait

L'OL a dévoilé son groupe pour la réception d'Angers dimanche (17h05), lors de la 30e journée de Ligue 1. Tetê, tout juste arrivé du Shakhtar Donetsk, est retenu. Karl Toko Ekambi, malade, est en revanche forfait.

Un petit nouveau et un absent de dernière minute. L'Olympique Lyonnais a communiqué son groupe pour le match de la 30e journée de Ligue 1 contre Angers dimanche (17h05). Tetê, arrivé cette semaine du Shakhtar Donetsk dans le cadre d'accords spécifiques concernant les joueurs des championnats russe et ukrainien, est déjà apte.

En conférence de presse, Peter Bosz avait fait part de sa joie et de sa surprise concernant cette arrivée qu'il n'attendait pas: "Honnêtement, je pensais que ce n’était pas possible pour Lyon d’engager un joueur avec les qualités de Tetê. Vraiment, a encore lancé l’entraîneur néerlandais des Gones. Au moment où ce nom a été sur la table, et que l’on a travaillé dessus, j’ai dit que c’était quelque chose de spécial."

Toko Ekambi malade

En revanche, en plus des blessés connus comme Maxence Caqueret et Rayan Cherki, Lyon devra aussi composer avec l'absence de Karl Toko Ekambi. Héros de la qualification du Cameroun contre l'Algérie pour le Mondial 2022 au Qatar, l'attaquant est malade et donc forfait.

Le groupe de l'OL:

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie



Boateng, Da Silva, Denayer, Dubois, Gusto, Emerson, Henrique, Lukeba



Aouar, Ndombele, Paquetà, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes



Barcola, Dembele, Faivre, Kadewere, Tetê



Reprise / Soins: Caqueret (genou), Cherki, Diomande, Toko Ekambi (malade)