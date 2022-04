OL: Bosz "surpris" que Lyon puisse s’offrir Tetê

Peter Bosz a fait un drôle d’aveu ce vendredi avant la 30e journée de Ligue 1 et le match de l’OL contre Angers. L’entraîneur néerlandais a confié qu’il ne pensait possible qu’un joueur comme Tetê signe à Lyon.

Un joker qui pourrait bien tout changer. L’Olympique Lyonnais a officialisé cette semaine l’arrivée du Brésilien Tetê jusqu’à la fin de saison. Profitant de la fenêtre mercato exceptionnelle pour intégrer les joueurs issus du championnat ukrainien, le club rhodanien a mis la main sur le prometteur ailier brésilien de 22 ans. Une arrivée à laquelle Peter Bosz lui-même ne croyait quand sa direction lui a indiqué qu’il y avait une ouverture.

"Tetê lui-même, je connais depuis quelques années le Chakthar avec toujours des bons Brésiliens. Et lui, à mon avis, c’est vraiment un joueur spécial, a indiqué le technicien vendredi en conférence de presse. J’ai été surpris quand, et cela fait maintenant quelques semaines, le nom a été mis sur la table ici à Lyon."

"Je pensais que ce n’était pas possible pour Lyon"

Dixième de Ligue 1, l’OL reçoit Angers ce dimanche lors de la 30e journée de la saison. Peter Bosz est convaincu d’avoir dégoté un joueur de grande qualité capable d’apporter un vrai plus à son équipe.

"Honnêtement, je pensais que ce n’était pas possible pour Lyon d’engager un joueur avec les qualités de Tetê. Vraiment, a encore lancé l’entraîneur néerlandais des Gones. Au moment où ce nom a été sur la table, et que l’on a travaillé dessus, j’ai dit que c’était quelque chose de spécial."

Et Peter Bosz de rappeler qu’il aurait préféré que cela intervienne pour d’autres raisons: "Bien sûr les circonstances ne sont pas bonnes. Parce que ce qu’il se passe en Ukraine c’est autre chose. Mais le joueur a quitté l’Ukraine, l’UEFA ainsi que la Fifa et la Fédération ont dit que c’était possible, donc je pense que c’est une chose très bien pour Lyon."

>> Le meilleur de la Ligue Europa, c'est sur RMC Sport

Tetê espéré contre Angers

Ravi d’avoir recruté un pur ailier, un profil qui manque tant à Lyon depuis la blessure de Rayan Cherki, Peter Bosz va désormais devoir l’intégrer au plus vite dans son groupe. Avec neuf matchs de Ligue 1 et au moins deux autres en Ligue Europa contre West Ham, le temps presse.

"Il s’est entraîné ce vendredi pour la première fois avec nous mais cela faisait plus d’un mois qu’il ne s’est pas entraîné avec un groupe. Dans un temps très court, on va essayer de le faire arriver à un niveau où il pourra nous aider. C’est un bon boulot." Peter Bosz n’a pas écarté la possibilité de l’intégrer à son effectif pour la réception d’Angers ce dimanche voire de lui faire disputer quelques minutes si le scenario du match le permet.