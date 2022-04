OL: Aouar n’a joué que "deux matchs sans avoir mal" la saison dernière

Houssem Aouar (23 ans), le milieu de terrain de Lyon, s’est confié sur le quotidien d’un footballeur et expliqué avoir passé la majeure partie de la saison dernière avec des douleurs.

Houssem Aouar (23 ans) s’est livré dans Libération sur la vie quotidienne d’un footballeur, la gestion de sa communication et son éclosion précoce au plus haut niveau. Le milieu de terrain, malmené par certains supporters lors de réception de Bordeaux (l’interview dans Libérarion a été réalisée quelques jours avant le match), raconte ces doutes qu’il faut taire, et les douleurs qu’il faut évacuer.

Ce fut notamment son cas la saison dernière. Le foot est-il juste? "Juste et injuste, répond-il. Il apprend la valeur travail, à maintenir le cap. Après, parfois, j’ai l’impression qu’un joueur à la gestuelle fluide, élégant avec le ballon, était vite suspecté de ne pas faire les efforts. Et on est jugé sur les conséquences, pas sur les causes. Et certains (joueurs) peuvent avoir du mal avec ça."

"La saison passée, je joue quoi, deux matchs sans avoir mal?, poursuit-il. Statistiquement, c’était correct mais je n’étais pas épanoui avec mon corps, je bloquais sur les accélérations. J’avais mal. Pour me soigner vraiment, j’aurais dû arrêter longtemps. Donc, j’ai continué. Comme je jouais par intermittence, en rentrant et en sortant de l’équipe, on aurait pu le comprendre et se dire que je manquais de rythme."

Aurait-il pu communiquer sur ce point? "Non, répond-il. Dans le foot, ou tu joues, ou tu ne joues pas."

Ses soutiens: Cherki, Caqueret, Terrier, Depay...

Il conclut l’interview en citant ses proches dans le foot: "Rayan Cherki, Maxence Caqueret… Martin Terrier également: discret, timide même. J’aime sa façon d’être. Il ne joue pas un rôle. Toujours dans le sens du jeu, de l’altruisme: vu ses qualités de vitesse et de frappe, il pourrait pousser le ballon et jouer pour lui. Il fait tout le contraire. J’aimais beaucoup Memphis (Depay, ndlr) aussi."