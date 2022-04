Mercato: "J'ai été choqué", la mise au point ferme et agacée de Stéphan sur la rumeur OL

Annoncé par L’Equipe comme intéressé par la possibilité d’entraîner Lyon en cas de départ de Peter Bosz, confirmé depuis à son poste, Julian Stéphan a vivement réagi dimanche. Le coach de Strasbourg a démenti tout "accord" ou "orientation positive".

Au micro de Prime Video, Julien Stéphan a voulu remettre les pendules à l’heure. Erigé samedi par L’Equipe comme la priorité de l'Olympique lyonnais en cas de départ de Peter Bosz, l’actuel entraîneur de Strasbourg a semble-t-il peu apprécié de voir son nom associé à un futur proche dans le Rhône. Une information à laquelle le technicien de 41 ans a vivement réagi dimanche après le nul des Alsaciens à Troyes (1-1).

"Si l’intérêt de l’OL est réel? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Ça je ne le maîtrise absolument pas. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué de voir que j’avais donné mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux."

"C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas, a poursuivi l’ancien coach du Stade rennais. Strasbourg, ce n’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison."

Actuellement qualifié pour les barrages d'accession à l'Europa Conference League à six journées du terme, Stéphan se sent bien à Strasbourg. Où il ambitionne avec son équipe, 5e de Ligue 1, de conserver son élan positif jusqu’au terme de la saison. "Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable", a-t-il assuré. Peter Bosz lui a depuis été confirmé par son président Jean-Michel Aulas, comme coach de l’OL la saison prochaine.