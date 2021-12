OL: Aulas a encore un rêve pour Juninho à Lyon

Alors que Juninho va quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, son président Jean-Michel Aulas a assuré, dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, qu’il lui avait donné tous les moyens possibles pour réussir. Et n’a pas fermé la porte à un retour en tant qu'entraîneur.

Une page est en train de se tourner à l’Olympique Lyonnais… mais peut-être pas définitivement. En janvier, Juninho va prématurément quitter son poste de directeur sportif du club, après un mandat de deux ans et demi très contrasté. L’entente sportive avec le président du club, Jean-Michel Aulas, n’a jamais vraiment pris. Spontanément, le président rhodanien a appelé RMC pour s’expliquer dans l’émission Rothen s’enflamme sur sa relation avec le Brésilien et évoquer un éventuel retour comme entraîneur.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"On a voulu lui donner des moyens"

"Juninho est formidable, on a une relation de confiance, a tenu à assurer d’entrée Aulas, à qui on a beaucoup reproché de ne pas laisser assez de latitude à l’ancienne star du club, notamment au niveau du mercato. Imaginer qu’il n’avait pas de pouvoir, alors qu’on a dépensé 161M d’euros… Aucun recrutement n’a été validé sans le directeur sportif et l’entraîneur."

Le dirigeant rhodanien a également insisté sur les moyens investis par le club pour construire une équipe conforme aux attentes du staff. "On ne peut pas dire que l’on n’a pas investi. Racheter Paqueta 21 M d’euros, racheter Guimaraes 20 M en concurrence avec l’Atlético de Madrid... Pourquoi autant d’investissement ? Car on a voulu donner à Juninho des moyens pour qu’il ait l’équipe qu’il souhaitait."

"S'il avait pu entraîner, on l'aurait pris cet été"

Aulas a également tenu à assurer que son opinion sur le Brésilien était inchangée. "Juninho est lyonnais à vie, il a tellement apporté, c’est un mec fantastique, c’est un nez comme on dit dans le parfum, il sent les choses. Ce départ, c’est très malheureux pour l’OL et pour lui. […] J’ai essayé de déléguer et de lui transmettre mes pouvoirs sportifs. Ça n’a pas bien fonctionné, mais c’était ma volonté totale."

L’actuel directeur sportif pourrait donc revenir au club dans le futur, notamment en tant qu’entraîneur. "Il a certain nombre de caractéristiques qui fait qu’il a envie d’entraîner. On l’a inscrit à la formation d’entraîneur l’an dernier, on a demandé un enseignement accéléré pour lui, sur un an, mais ça n’a pas pu se faire. Notre rêve c’est que Juni revienne. S’il avait pu entraîner après le départ de Garcia, on l’aurait pris, a révélé Aulas. Mais en coupe d’Europe, il est interdit d’exercer sans diplômes."