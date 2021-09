OL: Aulas en remet une couche sur le VAR et dénonce "une plaie pour le foot"

Dans une interview accordée ce dimanche à L’Équipe, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois critiqué l’arbitrage vidéo. Le président de l’OL estime que son club a été privé de plusieurs points depuis le début de saison et réclame du changement.

Il ne décolère pas. Au lendemain du match nul face à Lorient, lors de la 8e journée de Ligue 1 (1-1), Jean-Michel Aulas a réitéré ses critiques contre le VAR. Dans une interview accordée ce dimanche à L’Équipe, le président des Gones, qui estime avoir été "privé de cinq points en trois matchs", s’en prend à nouveau à l’arbitrage vidéo.

"Tout cela résulte d’un problème de fond. C’est un sujet qui nous pénalise très fortement, mais qui pénalise également tout le football français. Car en évitant d’apporter des réponses à une situation que je juge grave, même en sortant de ma situation de président de l’OL, on arrive à quelque chose qui est une plaie pour le foot et son arbitrage."

"Si cela continue, on va discréditer les arbitres"

Frustré par le penalty accordé à Neymar lors du déplacement à Paris dimanche dernier (2-1) et l’exclusion précoce d’Emerson contre les Merlus, Aulas réclame du changement dans la manière d’utiliser les images d’une rencontre. En invitant les arbitres à s'exprimer d'avantage pour justifier leurs décisions.

"Aujourd’hui, le VAR ne démontre son efficacité que dans un seul cas, celui du hors-jeu. Pour le reste, on est dans des situations qui peuvent déboucher sur des erreurs et qui mériteraient donc des explications très détaillées, estime le dirigeant de 72 ans. Contrairement au rugby, nous n’avons pas accès aux échanges entre les arbitres et cela génère une frustration terrible lorsque des erreurs manifestes sont commises (…) Il faut vraiment mettre ce mode de fonctionnement sur le tapis aujourd’hui. Car, si cela continue, on va discréditer le VAR et les arbitres."