OL-Lorient: le VAR a-t-il bien fonctionné sur l'exclusion d'Emerson?

Accrochés par Lorient (1-1) samedi en Ligue 1, les Lyonnais ont pesté contre l'arbitrage après le match, remontés contre le carton rouge adressé à Emerson en début de partie. Une rumeur a aussi enflé sur une possible panne technique du VAR à ce moment-là.

L’OL commence doucement à en avoir ras-le-bol de l’arbitrage. Une semaine après une défaite frustrante au Parc des Princes (2-1), avec un penalty assez généreux accordé aux Parisiens, les Gones ont subi une action litigieuse samedi contre Lorient (1-1), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. A la 14e minute, Emerson a été exclu pour avoir vraisemblablement touché le pied d'Enzo Le Fée qui filait au but, mais qui semblait pouvoir être stoppé par Jason Denayer ou Anthony Lopes après un mauvais contrôle.

Une rumeur a enflé au Groupama Stadium

Bastien Dechepy n’a pas hésité en renvoyant Emerson aux vestiaires et en accordant un coup franc aux Merlus sur lequel ils ont ouvert le score grâce à Armand Laurienté. Au Groupama Stadium, une rumeur a alors enflé à la fin de la partie sur une possible panne technique de l’assistance vidéo durant le match. Une rumeur qui a pris racine dans une forme d’affolement ayant envahi les alentours des vestiaires, avec des échanges par SMS entre différentes personnes et officiels de la LFP présents au stade, afin de savoir ce qui avait pu se passer en première mi-temps, notamment au moment de l’exclusion d’Emerson.

D’après les informations de RMC Sport, il n’y aurait pas eu de disfonctionnement technique du VAR lors de cette action polémique. A ce moment précis, tout se serait déroulé normalement en terme de vérification entre les membres du trio arbitral et leurs confrères présents à Paris dans le "VAR center". Questionné à ce sujet, le délégué de la LFP fait savoir, par la voix du média manageur présent au Groupama Stadium, qu’il n’y avait eu "aucune anomalie constatée".

En conférence de presse, Peter Bosz a lui manié l'ironie au sujet de l'arbitrage. "J'ai vu un carton rouge que je ne comprends pas. Le VAR était là ? Cela fait trois quatre fois contre nous et j'espère que cela va s'équilibrer au fil de la saison. Jason (Denayer) était bien placé pour intervenir après la faute d'Emerson", a-t-il déploré. Jean-Michel Aulas s'est montré tout aussi clair sur OLTV : "Emerson ne fait rien pour toucher son adversaire et cela ne devrait pas entraîner le carton rouge. Ce n'est pas le dernier défenseur. Cela fait beaucoup d'erreurs d'interprétation. On se demande ce que fait la VAR. Il faut dire les choses. Je suis très déçu de ne pas avoir entendu Monsieur Garibian (ndlr: directeur technique de l'arbitrage) dimanche dernier après le match face à Paris. On a vraiment l'impression que la VAR n'ose pas intervenir."