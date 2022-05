OM-OL: le tacle d'Aulas sur les "excès" de Sampaoli

Au lendemain de la nette victoire de l’OL contre l’OM (0-3), Jean-Michel Aulas a envoyé une petite pique à Jorge Sampaoli, ce lundi sur Twitter. Le président lyonnais s’en est pris au comportement du coach argentin sur son banc de touche.

Jean-Michel Aulas n’avait pas encore dégainé sur Twitter après la large victoire de l’OL sur la pelouse de l’OM, ce dimanche soir (0-3). C’est désormais chose faite. Ce lundi, le président lyonnais a pris la parole sur son réseau social préféré pour valoriser la performance de son équipe sur la pelouse du Vélodrome… et placer un petit tacle à Jorge Sampaoli, le coach de la formation phocéenne.

"Un article pathétique quand on connaît la difficulté pour gagner à Marseille, un contexte très spécial où tous les excès sont permis, y compris par le coach de l'OM", a estimé Aulas sur Twitter, en réponse à un édito sur l’instabilité chronique de l’Olympique Lyonnais qui ne lui a pas plu.

Sampaoli a reçu un carton jaune pour contestation

Mécontent de l’arbitrage, Sampaoli a notamment explosé sur son banc de touche quand Monsieur Gautier a décidé de ne pas accorder de penalty à l’OM sur une éventuelle main de Dembélé après un centre de Gerson. Le coach argentin a multiplié le représailles auprès du quatrième arbitre, au point de recevoir un carton jaune pour contestation.

"Aujourd'hui, on a vu des choses qui ont été douloureuses pour nous et qu'il a fallu accepter, a lancé le coach argentin en conférence de presse, sans évoquer clairement l’arbitrage de la rencontre. Il n'y a rien à faire là-dessus, il faut penser à jeudi et à conserver notre avance. On joue beaucoup de choses importantes, on espère ne pas revivre ce genre de choses. Cela nous a déjà coûté contre Paris, ça nous coûte ici. Je pense qu'il faudra unifier les critères pour que ça ne porte pas préjudice à quelqu'un comme ce fut le cas pour l'OM."