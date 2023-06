OL: Aulas explique les échecs récents du club par... le Covid

Jean-Michel Aulas, ex-président de l'Olympique Lyonnais, a expliqué mardi les échecs récents du club, absent des coupes d'Europe pour la troisième fois en quatre ans, par les retombées du Covid.

Interrogé mardi, dans le cadre d'une conférence sur le football féminin organisée à Londres par l'ECA (Association européenne des clubs), l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas n'a pas pu contourner l'actualité du club lyonnais qu'il a présidé pendant 36 ans. Celui-ci, pour la troisième fois en quatre ans, ne disputera pas de coupe d'Europe après avoir systématiquement décroché une place européenne entre 1997 et 2019.

Le Covid a empêché l'OL d'investir, se plaint JMA

"On a eu plein de soucis qui ont commencé avec le Covid. La France a été le seul pays d'Europe dans les nations les plus expérimentées en football à arrêter son championnat à une époque où on n'était pas européen puisqu'on était septième", a rembobiné Jean-Michel Aulas au micro de BeIn Sports.

"À partir de là, on a eu beaucoup de mal, constate Aulas. Paradoxalement, on a joué la demi-finale de Ligue des champions cette même année, sans se qualifier pour la suite. Depuis, on n'a pas réussi à se stabiliser. On est entre deux eaux: d'une part, l'envie de participer au plus haut niveau en investissant beaucoup, mais aussi des contraintes économiques fortes parce que le Covid a énormément puisé sur nos résultats (économiques) très déficitaires qui ne nous ont pas permis d'investir comme on aurait pu et souhaité le faire."

De son côté, son successeur américain John Textor est auditionné ce mercredi par la DNCG, le gendarme du football français auquel il doit présenter son budget pour la saison 2023-2024. Un premier grand oral dont le verdict dessinera les premiers contours de la viabilité du projet.