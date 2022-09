OL: Aulas promet une "très bonne surprise" contre le PSG

Jean-Michel Aulas, président de Lyon, positive après la défaite de son équipe à Monaco (2-1) dimanche et promet une "très bonne surprise" contre le PSG dimanche lors de l’affiche de la 8e journée de Ligue 1 (20h45).

Jean-Michel Aulas a sorti le bleu de chauffe, dimanche soir pour défendre la performance de son équipe, battue à Monaco (2-1). La deuxième défaite en une semaine après celle à Lorient (3-1), mercredi en match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Le président juge le revers en Principauté immérité au regard de la fin de rencontre à sens unique où Lyon a poussé très fort pour tenter d’égaliser avec une succession d’occasions chaudes. En vain.

"Ce sont les ingrédients de demain!"

Alors, le président lyonnais a utilisé Twitter pour diffuser un message optimiste. Il a d’abord partagé l’avis d’après-match de Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste de l’After Foot sur RMC, estimant que le match de l’OL n’a pas été "mauvais". "J’adore retweeter Daniel Riolo, son analyse est juste", a écrit Aulas. Quelques minutes avant, il avait partagé un échange téléphonique avec le poète et ténor français, Ismaël Billy, natif et supporter de Lyon, lui montrant les statistiques largement favorables à l’OL.

Là encore, Aulas a partagé son point de vue et s’est même projeté vers des lendemains enchantés. "C’est révélateur ou pas, a-t-il écrit sur Twitter. Ce sont les ingrédients de demain! Soyons tous derrière Alex (Lacazette), Coco (Tolisso) et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche." Il fait ainsi allusion au choc face au PSG, leader invaincu, dimanche prochain comptant pour la 8e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium (20h45).

Le ton positif du président lyonnais semble conforter son entraîneur Peter Bosz, qui ne se sent pas particulièrement menacé. "Si je suis sous pression? Non pas du tout, a répondu le technicien sur Prime Video. Pourquoi je serais sous pression? Expliquez-moi. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu'eux. Malheureusement on ne l'a pas vu au score mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui."