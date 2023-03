OL: Aulas propose un salary cap à l'américaine pour lutter contre les clubs-états

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas estime que l'arrivée d'états à la tête de clubs de football comme le PSG a dérégulé le marché et pipé les dés. Pour rétablir un peu d'équité, il milite donc pour un plafond salarial.

C'est un serpent de mer, une idée évoquée depuis des années par plusieurs acteurs du football français, mais qui ne voit jamais le jour. Dans un entretien accordé à Canal+ à l'occasion de la sortie de son autobiographie, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois proposé l'instauration d'un salary cap dans le football français.

"C’est une spirale qui emporte tout le monde, glisse-t-il au sujet de la dérégulation du marché. On a vu quand même arriver un certain nombre d’états dans le football, qui mettent le niveau hors d’attente d’un certain nombre d’industriels ou d’investisseurs traditionnels." Une référence assez claire au PSG version Qatar. "Et là malheureusement on ne peut pas compter de la même manière, poursuit Aulas. Donc je pense qu’il y a besoin de réglementer, de contrôler. On doit peut-être aller, comme le font un certain nombre de franchises américaines, vers des plafonnements en matière de salaire. L’investissement permet de créer de la compétition, il permet de créer le spectacle, mais il y a un moment où il faut savoir aussi raison garder et ne pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues."

Textor? "C’est Lyon qui est le leader de sa galaxie de clubs"

Au cours de l'entretien, Aulas évoque aussi la passation de pouvoir avec l'Américain John Textor, devenu dernièrement propriétaire du club rhodanien. En rassurant les supporters: oui, l'OL est bien la priorité du nouveau patron, qui possède aussi des parts d'autres clubs comme Botafogo au Brésil ou Crystal Palace en Angleterre.

"Ce qu’il a investi à Lyon par rapport à ce qu’il a investi à Crystal Palace, c’est sans commune mesure, c’est vingt fois plus, indique Aulas. Donc à partir de là, la hiérarchie des valeurs est totalement respectée et c’est Lyon qui est le leader de cette galaxie de clubs." Un Lyon dans le dur au niveau des résultats, puisque les hommes de Laurent Blanc pointaient au 10e rang de la Ligue 1 avant la trêve internationale. Ils disputeront tout de même une demi-finale de Coupe de France à Nantes, le 5 avril.