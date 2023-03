OL: Aulas assure que Blanc sera en poste la saison prochaine

Quelle que soit l'issue du championnat de France, Laurent Blanc sera toujours l'entraîneur de l'OL la saison prochaine, a assuré le président de l'OL Jean-Michel Aulas dans le Super Moscato Show, sur RMC. L'OL occupe actuellement la 10e place du championnat, très loin de ses ambitions européennes.

Loin de pouvoir assumer ses prétentions du début de saison, l’Olympique Lyonnais, victime de sautes de concentration récurrentes, demeure inconstant et continue d’égarer de précieux points en championnat. Face à Nantes (1-1), dans un match qui constituait le prélude au plus important de leurs affrontements cette saison, en demi-finale de la Coupe de France (5 avril), les Lyonnais ont encore laissé filer des points. Les voici dixièmes du championnat de France. Coincé dans le ventre mou du championnat, à neuf points de Rennes, dont la cinquième place actuelle est synonyme de play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, Lyon n’avance pas depuis l’intronisation de Laurent Blanc.

"On n'est pas encore sortis de l'auberge..."

"Notre saison n'est pas un cauchemar mais c'est très difficile, a reconnu le président de l’OL Jean-Michel Aulas dans le Super Moscato Show, sur RMC. On a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On a changé de coach et on a pris un entraîneur expérimenté, qui est indépendant sur le plan des idées. On n'est pas encore sortis de l'auberge." Car l’OL a devant lui un calendrier redoutable qui l’attend le mois prochain, avec trois déplacements délicats à Paris et Toulouse, mais également deux réceptions pour le moins compliquées à négocier, contre Rennes et Marseille. La demi-finale de Coupe de France contre Nantes apparaît comme l’unique moyen de sauver une saison ratée, avec en ligne de mire une qualification européenne qui représenterait une bouffée d’oxygène pour l’un des plus gros budgets du championnat.

Dans ce contexte sportif pesant, le président du club continue de croire que Laurent Blanc est toujours l’homme de la situation. L’ancien entraîneur du PSG a même été conforté dans ses fonctions à notre antenne. Laurent Blanc sera toujours le coach de l’OL la saison prochaine, si l'on en croit les propos tenus par le président du club sur RMC ce lundi: "Je ne le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit, il aurait dû devenir le coach il y a trois ans mais cela ne s'est pas fait. Maintenant il est là et j'en suis très heureux. Je suis convaincu que Laurent Blanc a les qualités pour nous mener au plus haut."