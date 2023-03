OL: Aulas raconte avoir été hanté en début de saison par le risque d'une relégation

Jean-Michel Aulas, interrogé par Libération, affirme avoir craint une relégation de l'OL après les contre-performances du début de saison.

Au terme de la 8e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se trouvait à la 6e place avec sept points de retard sur la 2e place occupée par l'Olympique de Marseille. L'écart était identique avec le Stade de Reims, 17e et premier relégable avec six points. Même s'il restait encore beaucoup de temps, Jean-Michel Aulas a "tout envisagé". Dans une interview accordée à Libération, le président lyonnais assure qu'il a craint une relégation en Ligue 2 au terme de cette saison spéciale avec quatre descentes directes.

"Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division. Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe", raconte le dirigeant de 73 ans, qui a "peur" d'un déclassement de l'OL et qui rêve de "sortir par la porte du dessus".

"Tout le monde a répondu: «Il ne va pas bien le président»"

Lors de la 25e journée, le 25 février, une victoire 3-1 à Angers a permis à l'OL de se retrouver à 38 points à la 9e journée. "Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien, rappelle Aulas. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu: «Il ne va pas bien le président». Mais oui! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde".

Après 27 journées, l'OL pointe au 10e rang avec 40 points. Le premier relégable, Auxerre, n'en compte que 23.

Sept fois champion de France, l'Olympique Lyonnais n'a plus connu la deuxième division depuis 1989. À l'époque, le club rhodanien avait été sacré champion de D2.